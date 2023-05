«Emergenza siccità, Calabria esclusa dai fondi». La Lega replica: «Fake news di Bevacqua»

«Il ministro Salvini, a capo anche della cabina di regia per il contrasto nazionale alla siccità, ha da poco annunciato d’aver provveduto a rintracciare 102 milioni di euro per opere strategiche in 5 regioni del Paese, l’intero perimetro padano più il Lazio. Non c’è la Calabria in questa “selezione” tra le regioni “fortunate” e vorremmo sapere il perché dal momento che nella nostra Regione non si brilla certo per il miglior utilizzo degli invasi e il fenomeno della siccità preoccupa e rischia di provocare danni sia all’ambiente che al comparto agricolo».

Così, in una nota, il capogruppo Pd in consiglio regionale Mimmo Bevacqua.« «Salvini – continua Bevacqua – non senza una evidente traccia di orgoglio annuncia alla stampa una pioggia di milioni per le regioni “fortunate”. Ad un certo punto, però ,chiarisce di aver chiesto a tutte le Regioni le opere più urgenti da fare, da finanziare, da progettare, da sbloccare. Il tutto per raccogliere l’acqua piovana, evitare la dispersione idrica, aiutare gli agricoltori, cittadini, imprenditori.

Dunque – conclude Bevacqua – Salvini dice di aver richiesto alle Regioni una lista urgente di cose da fare per il contrasto alla siccità nei campo, ma della Calabria non vi è traccia a quanto pare. Dovrebbero, dunque, essere chiariti i motivi che sottendono a questa selezione. O ci sono delle ragioni che Salvini non ha riferito oppure dalla Calabria non è arrivata nessuna lista di cose da fare.

Ci piacerebbe, a questo punto, ricevere risposte chiare. Sarà anche un caso, ma ogni volta che arrivano dei finanziamenti aggiuntivi al Sud per coprire il divario con il resto del Paese, interviene qualcosa che spinge risorse al Nord, con buona pace del divario. E’ un film già visto con la cassa per il Mezzogiorno e con il resto della gestione dei fondi statali che ha sempre penalizzato il Meridione che adesso rischia di sprofondare ancora di più a causa del progetto di autonomia differenziata elaborato da un altro ministro leghista di questo governo».

Siccità: Minasi (Lega), fake news di Bevacqua sulla Calabria

“Respingiamo al mittente, Mimmo Bevacqua, le fake news che sentiamo in queste ore. Come già chiarito, i fondi messi a disposizione dal Mit, su cui il capogruppo del Pd in Consiglio regionale parla a vanvera, sono destinati a interventi urgenti nelle regioni in stato d’emergenza, quindi non includono la Calabria, cui sono destinati altri progetti e altri fondi, tra cui quelli del Fsc”. Lo afferma, in una nota, la senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega nella commissione Ambiente di Palazzo Madama.

“Bevacqua, alimentando un’informazione distorta e facendo anche confusione tra opere e finanziamenti – aggiunge Minasi – non aiuta di certo i calabresi. Dov’era il suo partito finora? Il ministro Salvini sta affrontando l’emergenza, mentre la Calabria è stata dimenticata dal 2011 al 2022, anni in cui una certa sinistra è stata sempre al Governo”.

Siccità: Loizzo, cosa ha fatto la sinistra per la Calabria?

“Con Matteo Salvini, il Mit, e non altri, eroga 100 milioni per progetti urgenti contro la siccità, a cui presto seguiranno altri interventi importanti, per affrontare una questione annosa su cui la sinistra non si è mai spesa negli ultimi dieci anni quasi ininterrotti alla guida del Paese”. Così, in una dichiarazione, la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.

“Non ci sono regioni fortunate – aggiunge – ma solo regioni in stato di emergenza che più di altre avevano bisogno di un sostegno in tempi brevi. E tra queste non c’è la Calabria. Insinuazioni come quelle di Mimmo Bevacqua fanno solo male al nostro Sud e a tutta Italia”. “Pur di non accettare che la Lega al Governo sta lavorando per rimettere in sesto il Paese, lacerato da anni di immobilismo e di scelte folli – dice ancora Loizzo – chi ieri non ha mosso un dito per la nostra amata terra preferisce oggi nascondersi dietro la politica urlata. La verità è questa ed evidentemente fa molto male”.