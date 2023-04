Emergenza migranti, Occhiuto sente Piantedosi: «il governo sosterrà la Calabria»

CATANZARO – “Ho incontrato presso il mio ufficio alla Cittadella di Catanzaro il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito. La cittadina in provincia di Reggio Calabria ormai da anni è diventata meta di nuove rotte di immigrazione clandestina, e la comunità continua ad accogliere quotidianamente i migranti – di poche ore fa la notizia dell’arrivo di un peschereccio con 650 persone a bordo – con grande solidarietà e senza alcuna polemica. Ma bisogna aiutare concretamente questa realtà.

Insieme al primo cittadino Zito abbiamo avuto un colloquio telefonico con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ci ha assicurato il pieno sostegno del governo per rafforzare la presenza dello Stato nel nostro territorio, per adeguare le strutture di prima accoglienza, e per sostenere il Comune di Roccella Jonica a gestire questa vera e propria emergenza”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“La chiacchierata con il ministro è stata positiva e cordiale. Ho chiesto, nell’ipotesi che il governo dichiari lo stato di emergenza per le zone del Paese più esposte all’immigrazione clandestina, di prevedere un analogo status per la Calabria. Questo ci aiuterebbe a velocizzare l’iter di alcune procedure necessarie per avere a disposizione gli strumenti indispensabili a garantire sempre e in modo strutturale la prima accoglienza per i migranti che arrivano nella nostra Regione”.