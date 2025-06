Emergenza Lingua Blu: la Regione interviene con 3 milioni per rilanciare l’allevamento

- Advertisement -

COSENZA – Decine di migliaia di pecore (fra quelle morte e quelle che non produrranno più latte) colpite dallanegli ultimi mesi per la recrudescenza del virus che ha colpito, particolarmente la provincia di Crotone dove sono attive circa 150 aziende di allevamento ovino che hanno subito danni pesantissimi: questo un bilancio ancora parziale per l’ennesima epizoozia che ha colpito gli allevatori già alle prese con una crisi economica e ambientale pesante.ed affrontare, cosi, la prossima stagione agraria.

“È un provvedimento “coraggioso” e non scontato messo in campo dalla Regione Calabria grazie alla competenza tecnica dell’apparato regionale, alla disponibilità dell’Assessore Regionale all’agricoltura Avv. Gianluca Gallo che ha saputo ascoltare, sviluppare e sostenere il confronto con gli allevatori ed al percorso delle realtà imprenditoriali e sociali calabresi che hanno scelto la via della proposta in nome degli interessi generali e della categoria”, dichiara in una nota Altragricoltura.

Dopo settimane di incontri, con la Regione che ha mostrato fin dall’inizio di questa ennesima emergenza di aver compreso quanto grave fosse la situazione e quanto importante fosse la necessità di mettere in campo strumenti operativi e straordinari per evitare il collasso del comparto e del territorio, il “via libera” all’accordo è venuto con l’incontro tenuto in Regione il 18 giugno scorso che ha fatto registrare una sostanziale unità e consenso sulla proposta della delibera regionale.

“Certo, serve ancora tanto lavoro per fare in modo che le crisi da epizoozie siano prevenute e gestite nel tempo mettendo in campo Piani di sorveglianza. gestione ambientale, prevenzione” ha sostenuto Tommaso Gualtieri responsabile del Nodo Calabrese della Rete Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio e della Sezione Regionale Allevatori della Confederazione Altragricoltura “ma questo provvedimento della Regione Calabria è quanto serve per garantire agli allevatori di far fronte alla prima emergenza e ci fa ben sperare sulla possibilità di progettare un Piano di Rilancio dell’allevamento di territorio sempre più urgente per tutelare e sviluppare una delle risorse strategiche del comparto agroalimentare calabrese”.

Altragricoltura: “Bene intervento, ora serve piano di rilancio”

Un piano di rilancio e tutela che, per potersi sviluppare, ha bisogno proprio del clima di collaborazione e di ascolto che ha reso possibile la condivisione del provvedimento regionale e che è suggellato dalla sottoscrizione di un documento unitario firmato da diverse realtà imprenditoriali, sociali e sindacali regionali che, per altro, si sono accordate nell’individuare nella figura di Francesco Scarpino (presidente del Consorzio di Tuitela del Pecorino di Crotone oltre che imprenditore egli stesso) il portavoce.

Nel documento, sottoscritto per conto di Altragricoltura dal segretario Nazionale della Confederazione Gianni Fabbris (in attesa che nelle prossime settimane gli iscritti ad Altragricoltura nominino i propri rappresentanti), si legge, fra l’altro:

“Ora bisogna mettere in campo e pubblicare, senza altri indugi, la misura che permette agli allevatori di reintegrare il patrimonio ovino perso e occorre farlo rapidamente per permettere alle aziende di pianificare le attività necessarie e non perdere l’annata agraria che ha tempi stretti e non rinviabili. Dando atto all’Assessore Gallo di quanto fatto fin qui e ringraziandolo per il merito e per il metodo messo in campo siamo convinti che vi siano tutte le condizioni per proseguire nella strada del confronto per assicurare una applicazione efficace della norma.

Andrà infatti garantito il puntuale e celere iter delle domande in modo che le aziende possano giovarsene davvero e andrà monitorata l’applicazione intervenendo, se occorrerà, su elementi che dovessero mostrarsi critici per problemi che potrebbero manifestarsi in ragione della struttura del mercato (come ad esempio la disponibilità di animali iscritti all’albo genealogico) o altri problemi legati alla gestione operativa. Sarà nostra premura di realtà imprenditoriali e associative firmatarie, come abbiamo fatto in questi mesi, di garantire all’Assessorato il supporto tecnico e operativo che il mondo allevatoriale è chiamato ad assicurare e per questo chiediamo all’Assessore G. Gallo di rendere operativo il provvedimento per passare, poi, ad estendere il confronto alle azioni di rilancio economico del settore oltre che a sviluppare un Piano di Sorveglianza e Prevenzione sulle Zoonosi che trovi il tessuto economico e istituzionale calabrese sempre più pronto a reagire a nuove sfide.”

Altragricoltura che negli ultimi mesi ha tenuto diverse iniziative in Calabria a sostegno degli allevatori (ultima fra queste l’incontro avvenuto ad Umbriatico con il Commissario Nazionale sulla BRC e TBC Nicola D’Alerio, direttore dell’IZS di Teramo competente,fra l’altro, delle iniziative sulla Lingua Blu per il Ministero della Salute) annuncia che nelle prossime settimane sarà attivato lo Sportello Regionale di Assistenza per gli Allevatori, in collaborazione e sinergia fra la Rete Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio, la Federazione degli Allevatori e Pastori di Altragricoltura, il Soccorso Contadino, la Rete dei Municipi Rurali e le realtà associative e imprenditoriali del territorio