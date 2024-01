Elisoccorso, approvato in Calabria l’aumento di stipendio a medici e infermieri

REGGIO CALABRIA – “Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta odierna la mia proposta di legge, già approvata all’unanimità in Terza Commissione Regionale Sanità, che prevede di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso ricorrendo allo strumento delle prestazioni aggiuntive, al fine di rispondere ad esigenze momentanee ed eccezionali di carenza di personale”. Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Con questa norma andiamo inoltre a ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni per le professionalità che operano presso i servizi di elisoccorso, rendendo possibile un aumento della relativa tariffa oraria per il personale medico ed infermieristico. Grazie a questo provvedimento riusciremo dunque a tamponare temporaneamente la carenza di personale, frutto dei 12 anni di commissariamento della sanità calabrese, per un servizio così importante dell’emergenza-urgenza in attesa che vadano a completamento i processi di assunzione e stabilizzazione messi in campo dalle aziende sanitarie su indirizzo del Presidente Occhiuto che permetteranno di riportare a livelli adeguati il personale sanitario”.