Elezioni: UNICEF presenta l’Agenda Calabria “Oltre il 48% dei bambini a rischio povertà ed esclusione sociale”

Raiola (UNICEF Calabria): "Quasi la metà dei minori calabresi a rischio povertà ed esclusione sociale. La politica non può ignorare questa emergenza ed è tempo che la Calabria smetta di guardare ai bambini solo come a un numero

COSENZA – In vista delle elezioni regionali del prossimo novembre, l’UNICEF lancia anche in Calabria l’Agenda 2025-2030 per l’infanzia e l’adolescenza, un documento che individua azioni prioritarie per tutelare i diritti dei bambini e dei ragazzi. L’iniziativa, rivolta ai candidati alla Presidenza della Regione, rientra in una campagna nazionale che coinvolge i territori chiamati al voto, con l’obiettivo di inserire le politiche per i minorenni tra le priorità delle nuove amministrazioni.

“Non possiamo più considerare i bambini un tema residuale – ha dichiarato Giuseppe Raiola, presidente del Comitato regionale UNICEF Calabria –. In Calabria, al 1° gennaio 2025, i minorenni rappresentano il 15,6% della popolazione. Eppure, i dati ci dicono che il 48,8% di loro è a rischio povertà ed esclusione sociale e il 26,8% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa. Questi numeri fotografano un’emergenza che la politica non può ignorare: investire sull’infanzia significa investire sul futuro della nostra terra”.

Dispersione scolastica in Calabria al 21,6%

Il documento mette in evidenza criticità e sfide specifiche: la dispersione scolastica implicita che in Calabria raggiunge il 21,6% nel primo ciclo e l’11,6% nel secondo, a fronte di una media nazionale decisamente più bassa; i posti nei nidi che coprono appena il 15,7% dei bambini da 0 a 2 anni, meno della metà dell’obiettivo europeo; il 48% delle scuole ancora non accessibili ai minori con disabilità; il tasso NEET che nel 2024 ha raggiunto il 26,2%, quasi il doppio della media italiana.

Cinque aree prioritarie di intervento

L’Agenda UNICEF individua cinque aree prioritarie di intervento: cambiamento climatico e sostenibilità; non discriminazione; educazione di qualità; salute mentale e benessere psicosociale; genitorialità responsiva. A queste si aggiungono l’ascolto e la partecipazione dei minorenni, il rafforzamento dei servizi sociali e sanitari, il potenziamento dell’istituto del Garante regionale e l’adozione di un quadro legislativo che metta al centro i diritti delle nuove generazioni.

Costruire una Calabria a misura di bambino

“Questa Agenda – ha aggiunto Raiola – non è solo un elenco di buone intenzioni, ma una traccia concreta per costruire una Calabria a misura di bambino. Chiediamo ai candidati di assumere impegni chiari: investire in scuole inclusive, sostenere le famiglie, garantire servizi educativi e sociali diffusi, sviluppare strategie stabili contro la dispersione e la povertà minorile. La nostra Regione ha un saldo demografico ancora giovane rispetto ad altre aree del Paese, e questo deve diventare un’opportunità e non un problema irrisolto”.

All’interno dell’Agenda è contenuto anche il Manifesto delle ragazze e dei ragazzi, frutto di un lavoro di ascolto e partecipazione attiva dei giovani volontari UNICEF e del Servizio Civile Universale, che hanno indicato sfide e raccomandazioni per il futuro.

“È tempo che la Calabria smetta di guardare ai bambini solo come a un numero – ha concluso Raiola –. Dare centralità ai loro diritti significa costruire una società più equa, inclusiva e sostenibile. Ai candidati alla Presidenza chiediamo di sottoscrivere questo impegno con coraggio e responsabilità”.

Liceo Galilei di Trebisacce, la dirigente scolastica D'Alfonso assolta dall'accusa di abuso d'ufficio

Ionio
CASTROVILLARI – È stata assolta dall'accusa di abuso d'ufficio la dirigente scolastica del liceo scientifico "Galilei" di Trebisacce, Maria Rosaria D'Alfonso. La decisione è...
prelievo sangue

Riparte a Sibari il punto prelievi, era fermo da anni: salute a portata di...

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - Il punto prelievi per la comunità sibarita riapre da mercoledì 1° ottobre presso la delegazione municipale. Un servizio essenziale che...
adolescenti solitudine

Adolescenti in fuga dalla famiglia, la psicologa Emanuela Virardi «un disagio non ascoltato»

Calabria
COSENZA - «Cosa sta accadendo? Un fenomeno oggi sempre più in crescita, e che troppo spesso viene interpretato come "capriccio o una bravata adolescenziale"....
San Biagio rossano

Corigliano Rossano, domani partono i lavori per la messa in sicurezza del quartiere San...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il quartiere San Biagio a Rossano era stato interessato dal crollo di un muro di sostegno privato, in occasione di...
Giganti della Sila FAI 02

Calabria, il tesoro verde che può diventare economia: da biomasse alle case in legno...

Calabria
COSENZA - Le foreste calabresi non devono essere considerate soltanto come un patrimonio da conservare o un bacino da sfruttare in ottica assistenzialistica. Possono...

Ionio

Liceo Galilei di Trebisacce, la dirigente scolastica D'Alfonso assolta dall'accusa di...

CASTROVILLARI – È stata assolta dall'accusa di abuso d'ufficio la dirigente scolastica del liceo scientifico "Galilei" di Trebisacce, Maria Rosaria D'Alfonso. La decisione è...
Giganti della Sila FAI 02
Calabria

Calabria, il tesoro verde che può diventare economia: da biomasse alle...

COSENZA - Le foreste calabresi non devono essere considerate soltanto come un patrimonio da conservare o un bacino da sfruttare in ottica assistenzialistica. Possono...
Treno militari
Calabria

Sospese le agevolazioni sui trasporti per Forze Armate e dell'ordine: Brutto...

COSENZA - La sospensione delle agevolazioni sui trasporti pubblici locali per le Forze Armate e le Forze dell'Ordine sta creando difficoltà a migliaia di...
Incendio autocarri Reggio Calabria vigili del fuoco
Calabria

Due autocarri distrutti e danni a un terzo mezzo: incendio in...

REGGIO CALABRIA - Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria: alle 02:56 sono intervenuti in via Ravagnese...
Slot machine gioco d'azzardo
Calabria

Calabria: nel gioco 3,7 miliardi di euro spesi nel 2025

COSENZA - Nel 2025 la Calabria sta confermando trend molto preoccupanti per quanto riguarda il gioco d'azzardo. In questo articolo esploriamo le dimensioni del...
Itis A Monaco Cosenza reunion
Area Urbana

A 40 anni dal diploma, la prima classe di Informatica si...

COSENZA - Dal 1985 al 2025: quaranta anni di storia, amicizia e ricordi. Un ponte lungo un'intera vita che ieri si è trasformato in...
