Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per la circoscrizione Nord

Otto liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Ecco quali sono e i candidati

CATANZARO – Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, “Occhiuto Presidente” e Sud chiama Nord.

Fratelli d’Italia – circoscrizione nord

Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Anna De Gaio
Sabrina Mannarino
Dora Mauro
Pietro Molinaro
Attilio Parrotta
Rosa Pignataro
Francesco Spadafora

Lega – circoscrizione nord

Katya Gentile
Orlandino Greco
Paola Emira Ciodaro
Antonio Belmonte
Marianna Ardillo
Santo Capalbo
Michele Covello
Annunziata De Marco
Giovanni Schiavelli

Forza Italia – circoscrizione nord

Gianluca Gallo
Pasqualina Straface
Antonella Blandi
Piercarlo Chiappetta
Antonio De Caprio
Francesca Impieri
Angela Morrone
Antonio Russo
Elisabetta Santoianni

Occhiuto Presidente – circoscrizione nord

Pierluigi Caputo
Rosaria Succurro
Franceschina Bufano
Marisa Fiammetta Guido
Cataldo Minò
Mattia Salimbeni
Giuseppina Vano
Vincenzo Ventimiglia
Ugo Vetere

Forza Azzurri – circoscrizione nord

Umberto De Luca
Gregorio Iannotta
Francesca Greco
Felicità Laurito
Francesco Bernardo
Leonardo De Marco
Daniela Carlucci
Massimo Nardi
Luisa Gatto

Udc – circoscrizione nord

Anna Vigliaturo
Vincenzo Borrelli
Massimiliano Ercole
Antonietta Fazio
Gennaro Licursi
Cataldo Antonio Russo
Domenico Piattello
Rosetta Crisci
Cinzia Naccarato

Sud Chiama Nord – circoscrizione nord

Sara Mauro
Virgilio Salvatore Minniti
Simona Casadei
Isabella Campana
Antonio Raddi
Anna Capitano
Patrick Palumbo
Carmelo Asta
Sandro Palazzolo

Noi Moderati – circoscrizione nord

Enrico Caligiuri
Sergio Giannino Del Giudice
Davide Gravina
Marilena Lanzino
Cinzia Mauro
Ermelinda Mazzei
Riccardo Rosa
Elisa Scalercio
Adelina Sirimarco

