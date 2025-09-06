Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per la circoscrizione Nord

CATANZARO – Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, “Occhiuto Presidente” e Sud chiama Nord.
Fratelli d’Italia – circoscrizione nord
Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Anna De Gaio
Sabrina Mannarino
Dora Mauro
Pietro Molinaro
Attilio Parrotta
Rosa Pignataro
Francesco Spadafora
Lega – circoscrizione nord
Katya Gentile
Orlandino Greco
Paola Emira Ciodaro
Antonio Belmonte
Marianna Ardillo
Santo Capalbo
Michele Covello
Annunziata De Marco
Giovanni Schiavelli
Forza Italia – circoscrizione nord
Gianluca Gallo
Pasqualina Straface
Antonella Blandi
Piercarlo Chiappetta
Antonio De Caprio
Francesca Impieri
Angela Morrone
Antonio Russo
Elisabetta Santoianni
Occhiuto Presidente – circoscrizione nord
Pierluigi Caputo
Rosaria Succurro
Franceschina Bufano
Marisa Fiammetta Guido
Cataldo Minò
Mattia Salimbeni
Giuseppina Vano
Vincenzo Ventimiglia
Ugo Vetere
Forza Azzurri – circoscrizione nord
Umberto De Luca
Gregorio Iannotta
Francesca Greco
Felicità Laurito
Francesco Bernardo
Leonardo De Marco
Daniela Carlucci
Massimo Nardi
Luisa Gatto
Udc – circoscrizione nord
Anna Vigliaturo
Vincenzo Borrelli
Massimiliano Ercole
Antonietta Fazio
Gennaro Licursi
Cataldo Antonio Russo
Domenico Piattello
Rosetta Crisci
Cinzia Naccarato
Sud Chiama Nord – circoscrizione nord
Sara Mauro
Virgilio Salvatore Minniti
Simona Casadei
Isabella Campana
Antonio Raddi
Anna Capitano
Patrick Palumbo
Carmelo Asta
Sandro Palazzolo
Noi Moderati – circoscrizione nord
Enrico Caligiuri
Sergio Giannino Del Giudice
Davide Gravina
Marilena Lanzino
Cinzia Mauro
Ermelinda Mazzei
Riccardo Rosa
Elisa Scalercio
Adelina Sirimarco