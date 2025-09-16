Elezioni regionali in Calabria: attivati gli sconti per viaggi ferroviari, aerei, marittimi e autostradali

- Advertisement -

COSENZA – Si bloccano le agevolazioni e gli sconti per gli elettori che si recheranno in Calabria per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, dopo le proteste arrivate da più parti per la mancata attivazione dei codici sconti. In vista delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria, la Regione ha disposto una serie di agevolazioni tariffarie per consentire ai cittadini di raggiungere più facilmente i propri seggi elettorali. La circolare n. 10 del 12 settembre 2025, diffusa dalla Prefettura di Cosenza, illustra le riduzioni applicate sui principali mezzi di trasporto: treni, aerei, traghetti e autostrade.

Trenitalia e Italo: sconti fino al 70%

Per i viaggi ferroviari, Trenitalia applicherà riduzioni del 60% sui treni regionali e del 70% sui treni a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte ed Espressi). I biglietti, nominativi e validi solo per andata e ritorno, potranno essere utilizzati dal 26 settembre al 16 ottobre.

Anche Italo partecipa all’iniziativa, garantendo uno sconto del 60% sui biglietti acquistati in ambiente Smart e Prima. In questo caso, il viaggio di andata dovrà essere compreso tra il 26 settembre e il 6 ottobre, mentre il ritorno tra il 5 e il 16 ottobre.

Per usufruire degli sconti sarà necessario esibire la tessera elettorale (o una dichiarazione sostitutiva per l’andata) e un documento d’identità. Al ritorno, la tessera dovrà riportare il timbro del seggio che attesti l’avvenuta votazione.

Agevolazioni per chi utilizza l’aereo

Sono previste riduzioni anche per i viaggi aerei. Le compagnie aderenti alla convenzione con il Ministero dell’Interno applicheranno tariffe scontate per voli di andata e ritorno sul territorio nazionale. Anche in questo caso, le agevolazioni saranno valide dal 26 settembre al 16 ottobre 2025.

Gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale e un documento d’identità al momento dell’acquisto e dell’imbarco; al ritorno, la tessera dovrà riportare il bollo del seggio a conferma dell’avvenuta votazione

Sconti per i residenti all’estero: autostrade gratis

Sono previste misure dedicate anche agli elettori residenti all’estero:

Trenitalia mette a disposizione la tariffa “Italian Elector”, valida dalla stazione di confine fino al comune di iscrizione elettorale.

Autostrade: i concessionari aderenti ad Aiscat garantiranno la gratuità del pedaggio sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno, su presentazione della documentazione elettorale e del passaporto o documento equivalente.

Per chi si reca a votare in auto gratis i pedaggi autostradali

L’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) ha comunicato che, in occasione delle elezioni del 5 e 6 ottobre 2025, le concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio per i soli elettori residenti all’estero.

L’agevolazione sarà valida sia per il viaggio di andata verso il comune di iscrizione elettorale, sia per quello di ritorno, su tutta la rete nazionale. Per usufruirne, gli elettori dovranno esibire direttamente al casello autostradale:

la tessera elettorale , oppure la cartolina-avviso inviata dal Comune, oppure una dichiarazione dell’Autorità consolare che attesti il viaggio in Italia per esercitare il diritto di voto;

un documento di riconoscimento valido.

Al ritorno, sarà necessario mostrare anche la tessera elettorale vidimata con il bollo della sezione presso la quale si è votato

Agevolazioni marittime

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato riduzioni anche sui collegamenti marittimi, attivi su diverse tratte, tra cui:

Genova–Porto Torres e Civitavecchia–Olbia (Compagnia Italiana di Navigazione),

Civitavecchia–Olbia (GNV),

Napoli–Cagliari–Palermo e altre linee gestite da Grimaldi Euromed,

collegamenti per le isole minori siciliane (SNS),

Termoli–Isole Tremiti (NLG)

Un incentivo alla partecipazione

Le agevolazioni hanno l’obiettivo di favorire la massima partecipazione elettorale, agevolando il rientro in Calabria dei cittadini, specialmente di coloro che vivono lontano dal proprio comune di residenza. La Prefettura invita i Comuni a diffondere le informazioni con ogni mezzo possibile, per garantire che tutti gli aventi diritto al voto possano usufruirne.