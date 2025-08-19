HomeCalabria

Elezioni regionali: il Movimento 5 Stelle si affida ad un sondaggio, dove c’è anche Flavio Stasi

Tra le altre domande, si chiede chi tra i tre candidati garantisce maggiore affidabilità, onestà ed eventuali intenzioni di voto

1 minuti
COSENZA – C’è attesa nel centrosinistra calabrese per capire se l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, sarà il candidato contrapposto a Roberto Occhiuto.
Un’attesa che sta logorando il “campo largo”, anche perché più passano i giorni e le ore, più si avvicina la data del 5 e 6 settembre, termine entro il quale bisogna presentare liste e firme. E la scelta di candidato che arriva all’ultimo minuto non appare frutto di un progetto politico e di una visione comune, ma di un ripiego, cosa che gli elettori non gradirebbero certamente.

Un’attesa, come scritto nell’articolo di ieri, determinata anche da un sondaggio commissionato dal Movimento 5 Stelle (cosa inedita e poi pagato da chi?). Infatti, tra i quesiti posti dall’istituto incaricato, BiDiMedia, figurano tre nomi di possibili candidati alla presidenza della Giunta regionale della Calabria, sottoposti agli intervistati contattati via e-mail: il presidente uscente del centrodestra Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, caldeggiato da più parti prime di estrarre dal cilindro l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Tra le altre domande del sondaggio, si chiede chi tra i tre candidati garantisce maggiore affidabilità, onestà ed eventuali intenzioni di voto.

Segno evidente della confusione che regna nel partito guidato da Giuseppe Conte, confermato anche dall’inserimento dello stesso Stasi tra i nomi del sondaggio. A questa incertezza si aggiunge l’indecisione di Tridico, che ancora oggi non sarebbe convinto se accettare o meno una eventuale candidatura, anche e soprattutto per il ruolo istituzionale che ricopre a Bruxelles e per le lo scenario interno al Movimento 5 Stelle. Tridico infatti, compresa la Baldino, farebbe parte di quella fronda che punta a ridimensionare il ruolo di Giuseppe Conte.

