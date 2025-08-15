HomeCalabria

Elezioni regionali: il KO del centrosinistra e la corsa (quasi) solitaria del centrodestra

La riconferma del centrodestra sembra scontata mentre il “campo largo” è incapace nel sapere costruire un'alternativa di governo

Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Dopo le dimissioni anticipate e ratificate, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il 5 e il 6 ottobre prossimi, i calabresi ritorneranno alle urne per (ri)eleggere il nuovo presidente. Da quanto sta accadendo in queste settimane, con i partiti del centrodestra e il centrosinistra in modo particolare emerge un dato inconfutabile: i partiti sono delle sigle, dei semplici contenitori e non più quei centri di confronto di analisi e di sintesi politica.

La politica è sempre più determinata dal leader, dal cosiddetto “uomo forte” che impone la scelta e la linea, relegando i processi partecipativi e democratici che per anni hanno caratterizzato i partiti, a un ruolo marginale. Nel centrodestra, in questo caso quello calabrese, è un aspetto meno rilevante, anche se sottotraccia c’è un certo malcontento, perché la riconferma quasi certa lo riporterà  nuovamente alla guida della Regione Calabria, facendo (solo apparentemente) digerire, la forzatura (e che forzatura) delle dimissioni di Roberto Occhiuto e del quasi istantaneo ritorno alle urne.

Chi invece il colpo lo ha subito come quando sul ring uno dei due pugili subisce il tipico colpo da KO mettendo l’avversario fuori combattimento, incapace di proseguire l’incontro è il centrosinistra o quel tanto glorificato campo-largo, non per i partiti che lo compongono ma dalla distanza delle loro posizioni che non riescono a trovare una sintesi sul nome del candidato da contrapporre a Roberto Occhiuto.

E qui, come recita un noto proverbio, “il pesce puzza dalla testa”: da Roma. Perché i relativi rappresentanti regionali, rispecchiano in pieno le incapacità o peggio ancora la mancanza di volontà dei loro segretari nazionali, Schlein (PD) e Conte (M5S) su tutti, di voler costruire una alternativa valida, capace di competere con il centrodestra. Una scelta dettata non da un progetto politico, ma da meri calcoli e posizionamenti utili ai loro “colonnelli”.

E allora ecco che in Calabria, dove la distanza tra istituzioni e cittadini è già profonda, questa dinamica potrebbe pesare ancora di più, ed è facile immaginare un aumento dell’astensionismo e della sfiducia con la conseguenza che il centrosinistra sarà destinato, ancora per tanto tempo, a recitare il ruolo di opposizione.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Impianto depurazione cetraro

Tirreno Cosentino, terzo impianto di depurazione sequestrato. È quello di Cetraro

Tirreno
CETRARO (CS) - Continuano i controlli legati alla depurazione su tutto il Tirreno Cosentino e continuano ad emergere problematiche. Dopo quello di Fuscaldo e...
Pecora Nera beach

Amantea, dissequestrato il noto lido “La Pecora Nera”: torna fruibile da residenti e turisti

Tirreno
AMANTEA (CS) - Ad appena 24 ore dal sequestro, il Giudice per le Indagini Preliminari di Paola ha disposto il dissequestro parziale del lido...
Grigliata amici

In Italia il Ferragosto è fuori casa: tra mare o montagna basta che sia...

Italia
COSENZA - In Italia il Ferragosto è fuori casa per quasi sei persone su dieci (57%) tra mare, campagna o la montagna, o da...

Colpi di pistola contro un noto locale di Sangineto alla vigilia di Ferragosto. Indagano...

Tirreno
SANGINETO (CS) - Sarebbero almeno sei i colpi di pistola esplosi alla vigilia di Ferragosto contro una nota discoteca di Sangineto, sull'Alto Tirreno Cosentino,...
blitz-carabinieri-lidi

Controlli a tappeto nei lidi calabresi: scarsa igiene alimentare, irregolarità e lavoro nero

Calabria
REGGIO CALABRIA  - Durante la stagione estiva, periodo in cui aumenta l’utenza sul territorio reggino, l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36979Area Urbana22243Provincia19734Italia7985Sport3840Tirreno2877Università1446
-->
Dario Rondinella
Altri Articoli di Dario Rondinella

Leggi ancora

Provincia

Si rinnova la collaborazione tra il Parco Sila ed i “Pastori...

CAMIGLIATELLO SILANO - Con l’incontro svoltosi al Centro Visite Cupone, si rinnova il progetto “Il Pastore Custode del Parco Nazionale della Sila”, un'iniziativa che...
Camigliatello impianti di risalita
Provincia

Camigliatello Silano: riaperti gli impianti di risalita “Tasso-Monte Curcio”. In cima...

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Buone notizie per gli amanti della montagna che in questi giorni si stanno riversando a Camigliatello Silano, nota località...
Università

All’UniCal il primo Master in Coordinamento Pedagogico nei servizi educativi per...

RENDE - Importante iniziativa formativa all’Università della Calabria nell’ambito della qualificazione delle competenze professionali per i laureati nei settori delle Scienze dell’Educazione e Scienze...
Provincia

San Giovanni in Fiore: inaugurata la Cittadella dello Sport, per...

SAN GIOVANNI IN FIORE – Alla presenza di associazioni sportive e famiglie, è stata inaugurata a San Giovanni in Fiore la Cittadella dello Sport....
Provincia

Lorica: aperto un nuovo campo di Padel con vista lago, nel...

LORICA – Si amplia l’offerta turistico-sportiva a Lorica, rendendo la località ancora più attrattiva per i turisti. Da oggi, infatti, è possibile giocare a...
consiglio regionale aula - dimissioni occhiuto
Area Urbana

Regionali Calabria: al voto tra settembre e ottobre. Centrodestra compatto, centrosinistra...

COSENZA - Come previsto, si terrà domani il Consiglio regionale, durante il quale saranno ratificate le dimissioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA