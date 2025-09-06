Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la circoscrizione Nord

- Advertisement -

CATANZARO – Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo è capolista nella circoscrizione nord. Toscano è il terzo candidato alla presidenza della Regione Calabria. Il partito, presente in tutta Italia, ha tra i suoi fondatori lo stesso Toscano insieme a Marco Rizzo, già eurodeputato di Rifondazione comunista.

Democrazia sovrana e popolare – circoscrizione nord

Marco Rizzo

Caterina Villì

Francesco Toscano

Alessandro Buccieri

Luigi Caputo

Claudia Castro

Luca Filippelli

Rosa Gaudio

Paola Marinaccio