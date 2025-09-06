HomeCalabria

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la circoscrizione Nord

Il terzo candidato alla prossime regionali si presenta con una sola lista al voto domenica 5 e lunedì 6 ottobre: Democrazia sovrana e popolare

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo è capolista nella circoscrizione nord. Toscano è il terzo candidato alla presidenza della Regione Calabria. Il partito, presente in tutta Italia, ha tra i suoi fondatori lo stesso Toscano insieme a Marco Rizzo, già eurodeputato di Rifondazione comunista.

Democrazia sovrana e popolare – circoscrizione nord

Marco Rizzo
Caterina Villì
Francesco Toscano
Alessandro Buccieri
Luigi Caputo
Claudia Castro
Luca Filippelli
Rosa Gaudio
Paola Marinaccio

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

incidente 106 squillace

Violento incidente sulla Statale 106: una delle auto si ribalta, due feriti

Calabria
SQUILLACE (CZ) - Un incidente stradale si è verificato stamattina tra una Suzuki Vitara e una Ford Kuga sulla Statale 106 Jonica nel comune...

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due garage: un arresto

Area Urbana
COSENZA - Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato...

Spezzano della Sila: alla Festa della Musica, si esibisce il giovane spezzanese Pietro Rizzo

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA – E’ in corso di svolgimento nel comune presilano la 28ma edizione della Festa della Musica, promossa dall’associazione “Gli Amici della...

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...
Pasquale-Tridico

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37241Area Urbana22365Provincia19850Italia8023Sport3862Tirreno2931Università1457
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

incidente 106 squillace
Calabria

Violento incidente sulla Statale 106: una delle auto si ribalta, due...

SQUILLACE (CZ) - Un incidente stradale si è verificato stamattina tra una Suzuki Vitara e una Ford Kuga sulla Statale 106 Jonica nel comune...
Area Urbana

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due...

COSENZA - Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato...
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per...

CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...
Pasquale-Tridico
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per...

CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...
Calabria

Chiusi un parrucchiere, un centro estetico e un’officina: sanzioni e sequestri...

VIBO VALENTIA - Tre attività chiuse a Vibo Valentia per gravi irregolarità dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Amministrativa...
Katya Gentile
Area Urbana

Elezioni Regionali: Katya Gentile capolista della Lega a Cosenza. Tutti i...

COSENZA - E' stata depositata la lista della Lega nella circoscrizione elettorale Nord per la provincia di Cosenza a supporto di Roberto Occhiuto presidente....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA