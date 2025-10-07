HomeCalabria

Regionali: spoglio concluso. Occhiuto vince con il 57,2%, Tridico 41,7%. FI primo partito, Lega meglio di M5S – DATI

Occhiuto rieletto presidente della Regione Calabria con il 57,2% dei voti davanti al candidato del centrosinistra Pasquale Tridico con il 41,7%. Forza Italia è il primo partito con il 17,98%, Partito Democratico al 13,59%

COSENZA – Scrutinate tutte le sezioni, Roberto Occhiuto, rieletto presidente della Regione Calabria, vince con il 57,2% dei voti davanti al candidato del centrosinistra  Pasquale Tridico con il 41,7% (a Cosenza città e Rende il risultato è invece l’esatto opposto, dove l’europarlamentare è stato premiato dagli elettori). Francesco Toscano, con meno più di 8mila volti, si ferma all’1.1%.

Forza Italia primo partito, Lega meglio di M5S

Forza Italia è il primo partito con il 17,98% dei consensi  e conquista 7 seggi con il proporzionale. Il secondo partito più votato è il Partito Democratico con il 13,59% (4 seggi). Terzo partito più votato la lista “Occhiuto Presidente” con il 12,39% dei consensi che conquista 4 seggi.

Quattro seggi per FDI, 3 per la Lega

Quattro seggi anche Il partito della Premier, Fratelli D’Italia che si attesta al 11,64% mentre la Lega cresce (9,40% e 3 seggi) ed ha più consensi di Movimento 5 Stelle 6,43% e un seggio ma che conferma i numeri delle scorse elezioni. Due seggi per Noi Moderati  (4,03%).

La lista “Tridico Presidente” ottiene il 7,35% (un seggio) mentre quella dei Democratici Progressisti si ferma al 5,23% e conquista un seggio. Un seggio per i Riformisti che arrivano al 4,42%. Sotto il 4% tutte le altre con AVS che ottiene il 3,8%.

Una vittoria larga quella di Roberto Occhiuto, che dal suo quartier generale di Gizzeria ha parlato di un grande risultato: “Sono orgoglioso dei calabresi e dell’immagine che oggi danno alla Calabria. Lo dico senza fare polemica, però sono orgoglioso dei calabresi e dell’immagine che oggi danno alla Calabria. Perché? Dall’altra parte si sono presentati col padre del reddito di cittadinanza, dichiarando che in Calabria avrebbero fatto il reddito di dignità, annunciando l’assunzione di 7000 forestali, 3000 Lsu, l’abolizione del bollo, dimostrando che forse dall’altra parte avevano in mente una Calabria che per fortuna non esiste più perché si sta affrancando dall’assistenzialismo”.

Dopo le prime proiezioni che lanciavano Occhiuto, Pasquale Tridico ha telefonato all’avversario, riconoscendo la sconfitta. “È stata una battaglia vera, intensa – ha commentato – Sapevamo che sarebbe stata difficile. Il campo progressista ha dato una risposta vera. Da parte mia, c’è grande delusione, ma mi conforta il sostegno di tanti”.

Elezioni Regionali Calabria 2025 – RISULTATI FINALI

Sezioni: 2.406/2.406
Elettori: 1.888.368 | Votanti: 814.857
Schede nulle: 16.131  Schede bianche: 5.960  Schede contestate: 35

ROBERTO OCCHIUTO  LISTE Voti (%)
Regionali Calabria 2025_Liste Roberto Occhiuto_prv 453.926 voti
57,26%

 

PASQUALE TRIDICO LISTE  Voti (%)
Pasquale Tridico 330.813 voti
41,73%

 

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%)
Democrazia Sovrana Popolare-DSP 7.992 voti
1,01%

 

 

Elezioni Regionali Calabria 2025 – Risultati liste

 

ROBERTO OCCHIUTO PASQUALE TRIDICO FRANCESCO TOSCANO
PD Democrazia Sovrana Popolare-DSP
136.501 – 17,98%
7 seggi		 103.119 – 13,59%
4 seggi		 6.738 – 0,89%
Pasquale tridico presidente
94.030 – 12,39%
4 seggi		 57.813 – 7,62%
Movimento 5 Stelle
88.335 – 11,64%
4 seggi
 48.775 – 6,43%
Democratici Progressisti
71.381 – 9,40%
3 seggi		 39.727 – 5,23%
30.613 – 4,03%
2 seggi		 33.529 – 4,42%
alleanza verdi e sinistra
9.750 – 1,28% 29.251 – 3,85%
7.915 – 1,04%
1.527 – 0,20%
Totale liste 440.052 – 57,98% Totale liste 312.214 – 41,13%

 

 

