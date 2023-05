Elezioni, in Calabria 41 Comuni sono chiamati al voto: 15 nel Cosentino

CATANZARO – Sono 41 i comuni calabresi chiamati alle urne per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale del 14 e 15 maggio. Tutti i comuni interessati hanno una popolazione inferiore a 15mila abitanti, quindi non sono previsti turni di ballottaggio salvo che non si verifichi una assoluta parità di voti tra i candidati sindaco.

Le elezioni si svolgeranno in 15 comuni del Cosentino: Bonifati, Canna, Cariati, Carolei, Casali del Manco, Castrolibero, Maierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Paterno Calabro, San Martino di Finita, Serra d’Aiello, Terravecchia;

in 7 comuni del Catanzarese: Cardinale, Curinga, Gasperina, Guardavalle, San Mango d’Aquino, Santa Caterina dello Ionio, Stalettì; 3 del Crotonese: Cerenzia, Savelli, Scandale; 10 nel reggino; Bianco, Candidoni, Condofuri, Gioiosa Ionica, Locri, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d’Aspromonte, Serrata, Sinopoli; 6 nel Vibonese: Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace, Parghelia, Sant’Onofrio.