Elezioni da rifare a Carfizzi, il Tar annulla le Comunali per gravi irregolarità. Accolto il ricorso dell’avv. Pitaro

CARFIZZI (KR) – «Complimenti alla mia amica Giovanna Macri’ che ha inteso intraprendere una battaglia di civiltà e di legalità conclusasi oggi con la sentenza del Tar Catanzaro che ha annullato le elezioni e ordinato la rinnovazione». E’ il commento dell’avvocato Francesco Pitaro sull’accoglimento ricorso per la candidata sindaca Giovanna Macrì. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro infatti, ha annullato le elezioni comunali svoltesi nella sezione n. 2 in seguito a gravi irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni di voto. La sentenza, pubblicata oggi 3 luglio 2025 (Presidente Mastrandrea, relatore Levato), accoglie il ricorso presentato dall’avvocato Pitaro nell’interesse della candidata Macrì, risultata inizialmente non eletta per appena 15 voti di scarto rispetto al primo classificato.

Le anomalie riscontrate

Il Tar ha disposto una serie di verifiche che hanno messo in luce elementi decisivi: tra questi, l’assenza di due schede elettorali sulle 650 ufficialmente consegnate alla sezione. «In mancanza di elementi contrari – si legge nella sentenza – deve quindi ritenersi comprovata l’ingiustificata assenza di 2 schede», un dato che secondo i giudici apre alla concreta possibilità dell’utilizzo del meccanismo fraudolento noto come “scheda ballerina”, un sistema in grado di alterare il corretto andamento del voto.

Inoltre il Tar ha anche accertato un fatto particolarmente grave: l’introduzione notturna nel seggio del presidente di sezione e di un terzo soggetto (identificato come il figlio), a seggio chiuso, con violazione dei sigilli apposti. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 giugno 2024, ufficialmente per recuperare una busta relativa alle contemporanee elezioni europee, ma in condizioni totalmente illegittime: in assenza degli altri componenti del seggio e senza urgenza giustificabile.

Le motivazioni della sentenza

La sentenza unisce i due elementi – mancanza delle schede e violazione dei sigilli – in un quadro che «integra un complesso di condizioni idoneo ad inficiare la regolarità delle operazioni elettorali». Di conseguenza, il Tar ha:

– annullato le operazioni di voto della sezione n. 2;

– annullato il verbale elettorale e l’atto di proclamazione degli eletti;

– ordinato la rinnovazione delle operazioni elettorali nella sezione annullata;

– condannato il Comune di Carfizzi e i controinteressati al pagamento delle spese legali.

Il Comune ora, dovrà organizzare nuove elezioni limitatamente alla sezione n. 2, con potenziali ripercussioni sull’assetto complessivo del consiglio comunale e sulla carica di sindaco, visti i numeri ristretti dello scarto.