Calabria

Elezioni Calabria, Lega ‘pronta al voto’: «in settimana presentiamo le liste, partito pronto»

Oggi pomeriggio sono stati fissati gli ultimi punti in una riunione a cui hanno preso parte anche il ministro Matteo Salvini e il vice segretario federale Claudio Durigon

CATANZARO, 14 AGO – “Le liste della Lega per le elezioni regionali in Calabria sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana. Oggi pomeriggio sono stati fissati gli ultimi punti in una riunione a cui hanno preso parte anche il ministro Matteo Salvini e il vice segretario federale Claudio Durigon, oltre ai vertici regionali del partito e a tutta la classe dirigente”. Così in una nota la segreteria regionale della Lega Calabria, a margine di una riunione per definire le liste elettorali in vista del voto di ottobre.

“La Lega – prosegue – si presenta con profili competenti e con un programma chiaro, di visione, che punta a massimizzare gli investimenti messi in campo dal ministro Salvini, a partire dall’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la SS 106 e il Ponte sullo Stretto che per ottobre vedrà già partiti i primi lavori. Il partito può contare su una squadra forte pronta ad affrontare questa campagna elettorale tra la gente, come siamo abituati a fare durante tutto l’anno. Anche i ministri della Lega faranno sentire forte la loro presenza tra i calabresi a cui è sempre stata riservata grande attenzione”.

