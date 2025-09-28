- Advertisement -

COSENZA – In vista delle elezioni regionali della Calabria del 5-6 ottobre prossimi Sky organizza il dibattito tra i candidati Presidente invitando soltanto due esponenti su tre, lasciando fuori dal confronto Francesco Toscano, candidato di Dsp (Democrazia Sovrana Popolare), al quale hanno riservato successivamente una mezz’oretta in splendida solitudine. È quanto denuncia il candidato e leader di Dsp.

Francesco Toscano “violate le regole della par condicio”

“Noi riteniamo che questa scelta – afferma il candidato – non sia in linea con le regole della par condicio e la decisione arbitraria di escludere quello che loro trattano come il candidato minore sia alquanto lesiva dei diritti della democrazia. Chi è minore e chi è maggiore lo decide il cittadino con il voto. Chiediamo quindi la possibilità di partecipare al confronto con gli altri e di non essere chiusi in una riserva indiana, costretti a rispondere da soli, senza interlocutori, senza la possibilità di far cogliere ai cittadini la differenza delle proposte in un dibattito libero e aperto a tutti i candidati alla presidenza”.

“Democrazia Sovrana Popolare chiede quindi all’AgCom di intervenire a anche al ministero delle Telecomunicazioni di rispondere sulla base di un’interrogazione urgente che presenteremo quanto prima”.

Toscano questa mattina aveva attaccato il candidato del campo largo di centrosinistra Tridico «è stato indicato candidato presidente del centrosinistra in Calabria da Francesco Boccia, capogruppo dei senatori del Pd e marito dell’ex ministro di Forza Italia Nunzia De Girolamo, politicamente e personalmente molto vicina a Roberto Occhiuto».

«Sia chiaro – aggiunge Toscano – noi non siamo complottisti e non crediamo, benché Boccia sia ieri venuto a Gioiosa Ionica proprio per rivendicare la scelta di questa candidatura, che Tridico sia stato scelto dal marito di un ministro di Forza Italia per far vincere Occhiuto».

«Democrazia Sovrana Popolare rivendica un percorso totalmente indipendente, fondato sulla sovranità popolare, sull’ascolto delle comunità e sulla proposta politica, a partire dalla battaglia per distribuire il Fondo sanitario nazionale in base ai bisogni di cure che abbiamo in Calabria e dalla trasformazione di Fincalabra in un’Agenzia di sviluppo gestita a prescindere – conclude Toscano – dai diktat dell’Europa».