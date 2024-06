Elezioni 2024: alle 12 di domenica in Calabria affluenza alle Europee al 19,35%, Comunali al 33,89%

COSENZA – Arriva il secondo dato sull’affluenza per le elezioni Europee e le comunali, riferito alle ore 12:00 di oggi domenica 9 giugno: cè tempo per votare fino alle 23 di oggi. Il dato fa registrare un lieve incremento, ma sempre con percentuali piuttosto basse. Per le Europee in Calabria, alle 12, si è recato alle urne il 19,25% (ieri sera era all’11,6%). La circoscrizione meridionale fa registrare in totale il 21,13% (ieri era al 12.71%), con la Calabria che fa ancora una volta registrare il dato più basso. La regione dove si è votato di più è il Molise con il 24,33%. Seguono la Puglia con il 22,75%, l’Abruzzo con il 22,10% e la Campania con il 20,34%. Chiudono la Basilicata con l’20% e per ultima la Calabria con l’19,35%.

Europee: la provincia di Cosenza con il dato più alto

A livello regionale la Provincia di Cosenza è quella dove si è votato di più con il 23,30% (ieri sera era al 14,37%), seguono la provincia di Vibo Valentia con il 19,32%, quella di Catanzaro con il 17,33%, Crotone con il 16,51% e Reggio Calabria con il 16,63%. A Cosenza città ha votato per le europee il 19,45% (ieri sera era stato l’11,49%), mentre a Rende il 18,95% (ieri sera era al 12,04%). A Montalto Uffugo ha votato il 38,77%, a Corigliano-Rossano il 39,17%. A Mendicino il 39,15%, A Paola il 15,31 ad Amantea il 15,37% a Scalea il 13,29%.

Affluenza comunali: a Montalto Uffugo 22,7%

Per quanto riguarda invece il dato relativo alle comunali la percentuale in Calabria sale. Alle 12 di oggi ha votato il 33,89% degli aventi diritto (ieri era al 21,8%). In testa la provincia di Catanzaro con il 40,49%, seguita da quella di Cosenza al 34,10%. Poi la provincia di Crotone dove ha votato il 34,02%, quella di Vibo Valentia con il 32,47% e infine Reggio Calabria con il 31,37%.

A Montalto Uffugo ha votato il 36,44% degli aventi diritto, mentre a Corigliano Rossano il 33,98%. Il comune in provincia di Cosenza con l’affluenza più alta è stato San Giorgio Albanese con il 65,09% seguito da Nocara con il 55,52%. Quello con la percentuale più bassa è stato Bocchigliero dove ha votato solo il 21,10%.