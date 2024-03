Elettrodomestici rubati in casa, 39enne arrestato per ricettazione

PETILIA POLICASTRO (KR) – I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per ricettazione, un 39enne, già noto alle Forze dell’Ordine. Nel corso di una perquisizione nell’abitazione del soggetto, i militari hanno rinvenuto alcuni elettrodomestici che, dopo mirati accertamenti, sono risultati essere la refurtiva di un furto avvenuto in un esercizio commerciale di Petilia Policastro nel mese di febbraio.

Il materiale rinvenuto, una piastra per capelli, un’aspirapolvere, un televisore di 43 pollici ed uno smartphone, sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari che, increduli, hanno ringraziato i carabinieri per aver ritrovato la merce.

In casa dell’uomo i carabinieri hanno anche rinvenuto 0.5 grammi di hashish e pertanto è scattata anche la segnalazione all’autorità amministrativa. L’uomo è stato posto ai domiciliari.