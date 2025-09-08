HomeCalabria

«Elettori calabresi fuori sede penalizzati: nessuno sconto sui treni a 4 settimane dal voto»

Lo afferma la deputata M5S Vittoria Baldino, che ha inviato oggi una richiesta formale alla Regione Calabria per attivarsi subito presso Trenitalia e Italo affinché siano garantite le agevolazioni tariffarie anche per le consultazioni del 5 e 6 ottobre

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – “Mancano quattro settimane alle elezioni regionali e i calabresi fuori sede non hanno ancora diritto agli sconti sui treni per tornare a votare. Un disservizio che rischia di trasformarsi in un vero e proprio ostacolo alla partecipazione democratica”. Lo afferma in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino, che ha inviato oggi una richiesta formale alla Regione Calabria per attivarsi subito presso Trenitalia e Italo affinché siano garantite le agevolazioni tariffarie anche per le consultazioni del 5 e 6 ottobre.

“Stiamo parlando di una misura consolidata – prosegue Baldino – attiva per le elezioni nazionali, europee ed attivabile per le elezioni regionali, che prevede riduzioni fino al 70% sui biglietti ferroviari. In Calabria riguarda oltre 100.000 cittadini che vivono fuori regione per studio o lavoro, tra cui almeno 40.000 studenti universitari. Senza questa agevolazione, rischiamo di avere migliaia di giovani e famiglie che, a causa dei costi insostenibili dei viaggi, non potranno partecipare a un momento di scelta fondamentale per la nostra regione. Saremmo così davanti alla negazione di un diritto e ad un atto grave delle istituzioni preposte non agirebbero per promuovere la partecipazione ostacolando così il cancro della democrazia: l’astensionismo”.

“Occhiuto si attivi immediatamente per promuovere il diritto al voto di tutti i calabresi a prescindere dal luogo in cui si trovano. È inaccettabile che non ci si sia mossi per tempo, quasi come se la scarsa partecipazione fosse un risultato auspicato “, conclude Baldino.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

transizione-centro-storico-cosenza.

‘Stati di Transizione. Cosenza Centro Storico’ – verso la chiusura del Laboratorio curato dal...

Area Urbana
COSENZA – Si avvia alla conclusione l'iniziativa di ricerca-azione "Stati di Transizione. Cosenza centro storico", promossa dal CRAFT – Centro di Competenze Territori Anti-Fragili del Dipartimento di...
Gasparri_Lucano

Gasparri: «Lucano incandidabile? Chi l’avrebbe mai detto». Avs Calabria: «Vicenda contradditoria»

Calabria
COSENZA - "Quella di Lucano è una vicenda contraddittoria e c'è qualcosa di molto politico. Ieri ci era stata comunicata la decisione del Tribunale...
metadone-e-contanti

Sorpreso con flaconi di metadone e 1.200 euro in contanti: arrestato a Castrovillari

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo, allo spaccio e alla detenzione degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare; dopo...
Castrovillari_droga-coltelli-e-munizioni

Castrovillari, droga e coltelli nascosti in casa: un arresto e sequestri nelle ‘zone rosse’

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di Castrovillari, nell'ambito di specifici servizi straordinari di controllo...

Mimmo Lucano, arriva stop alla candidatura alle regionali ma lui resiste: «Non faremo passi...

Calabria
COSENZA - La mannaia della Legge Severino blocca la candidatura di Mimmo Lucano alle regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. I tribunali...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37270Area Urbana22385Provincia19869Italia8028Sport3863Tirreno2939Università1460
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

transizione-centro-storico-cosenza.
Area Urbana

‘Stati di Transizione. Cosenza Centro Storico’ – verso la chiusura del...

COSENZA – Si avvia alla conclusione l'iniziativa di ricerca-azione "Stati di Transizione. Cosenza centro storico", promossa dal CRAFT – Centro di Competenze Territori Anti-Fragili del Dipartimento di...
Gasparri_Lucano
Calabria

Gasparri: «Lucano incandidabile? Chi l’avrebbe mai detto». Avs Calabria: «Vicenda contradditoria»

COSENZA - "Quella di Lucano è una vicenda contraddittoria e c'è qualcosa di molto politico. Ieri ci era stata comunicata la decisione del Tribunale...
metadone-e-contanti
Provincia

Sorpreso con flaconi di metadone e 1.200 euro in contanti: arrestato...

CASTROVILLARI (CS) - L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo, allo spaccio e alla detenzione degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare; dopo...
Castrovillari_droga-coltelli-e-munizioni
Provincia

Castrovillari, droga e coltelli nascosti in casa: un arresto e sequestri...

CASTROVILLARI (CS) - Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di Castrovillari, nell'ambito di specifici servizi straordinari di controllo...
Area Urbana

Dal fanalino di coda al primato: Asp Cosenza supera l’80% di...

COSENZA - Per anni la Calabria è rimasta in coda alle classifiche nazionali sullo screening oncologico. Nel 2023 i dati collocavano la Regione e...
libri testo scuola
Area Urbana

Cosenza, cedole digitali per i libri di testo. Caruso: “I genitori...

COSENZA  - Al Comune di Cosenza è stata avviata la procedura di digitalizzazione delle cedole librarie riservate agli alunni delle scuole primarie del territorio....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA