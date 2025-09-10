HomeCalabria

È morto il piccolo Francesco: il bimbo di 3 anni e mezzo travolto da una trave nel Parco urbano di Vibo

il bimbo era stato trasferimento d’urgenza al Bambino Gesù di Roma a bordo di un aereo militare. Nelle ultime ore le condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto questa mattina

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – È morto questa mattina il piccolo Francesco, il bambino di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel Parco urbano di Vibo Valentia, dove una trave di legno lo aveva colpito provocandogli gravissime lesioni al fegato. Il piccolo era stato subito soccorso e trasferito all’ospedale “Jazzolino” di Vibo con una vasta emorragia interna.

Il ricovero allo Jazzolino

I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico riuscendo a tamponare la situazione, ma le sue condizioni erano apparse critiche sin dal primo momento. Vista la gravità, era stato disposto il trasferimento d’urgenza al Bambino Gesù di Roma a bordo di un aereo militare.

Il trasferimento a Roma

Nella Capitale Francesco era stato sottoposto a un secondo intervento chirurgico e successivamente ricoverato in terapia intensiva. In un primo momento il quadro clinico sembrava dare qualche segnale di miglioramento, ma nelle ultime ore le condizioni si sono aggravate fino al decesso, avvenuto questa mattina. Intanto la Procura di Vibo ha già avviato un’inchiesta sull’accaduto e nominato come perito l’ingegnere Giuseppe Venanzio, incaricato di redigere una relazione per accertare eventuali responsabilità penali.

Parco sotto sequestro

A seguito dell’accaduto, il Comune di Vibo Valentia aveva immediatamente disposto la chiusura dell’area verde per permettere i dovuti accertamenti tecnici. La Polizia aveva invece sotto sequestro l’intera struttura, e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti. Le indagini puntano a stabilire se la ditta incaricata della realizzazione del percorso a ostacoli abbia rispettato le norme di sicurezza, se i collaudi siano stati effettuati correttamente e se ci siano state negligenze da parte dei tecnici comunali o dei responsabili dell’impresa. È probabile che nelle prossime ore vengano sentiti in Procura sia i funzionari pubblici coinvolti, sia i rappresentanti della ditta appaltatrice.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Primark Rende

Primark a Rende, le prime impressioni dei clienti «assortimento al top e prezzi smart»...

Area Urbana
RENDÈ – Primark a Rende ha portato entusiasmo alle stelle e lunghe code già dalle prime ore del mattino, per l'inaugurazione del nuovo store...
superenalotto-concorso-weekend da sogno

Premi da 10mila euro non riscossi, anche nel Cosentino: ultimi giorni per incassare le...

Calabria
ROMA - Scade il tempo per incassare tre dei premi da 10mila euro messi in palio a giugno scorso dal SuperEnalotto SuperStar nell’ambito dell’iniziativa...
Calabria intervento endovascolare tecnica robotica

In Calabria innovativo intervento endovascolare con tecnica robotica, eseguito solo su tre pazienti al...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Arriva un altro bel traguardo per la sanità calabrese ed in particolare per il GOM di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi,...
Slot Machine

Le slot machine più popolari tra i professionisti italiani nel 2025

Attualità
COSENZA - Nel 2025, la penetrazione nel mercato del gioco d’azzardo italiano raggiungerà il 21,3%. Tra tutte le opzioni disponibili, le slot restano le...
arresti forza nuova cz

Violenta aggressione ad un cittadino straniero, arrestati i vertici calabresi di Forza Nuova

Calabria
CATANZARO - La Polizia di Stato ha arrestato alle prime ore di oggi, tre esponenti di spicco del movimento di estrema destra Forza Nuova,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37288Area Urbana22401Provincia19877Italia8029Sport3866Tirreno2942Università1462
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Slot Machine
Attualità

Le slot machine più popolari tra i professionisti italiani nel 2025

COSENZA - Nel 2025, la penetrazione nel mercato del gioco d’azzardo italiano raggiungerà il 21,3%. Tra tutte le opzioni disponibili, le slot restano le...
nil Itl lavoro
Area Urbana

Cosenza, blitz contro il lavoro nero in pizzerie, ristoranti e lidi:...

COSENZA - Lavoro nero: prosegue senza sosta la lotta al lavoro sommerso in Calabria. La scorsa settimana, nell’ambito del Piano nazionale sommerso 2025, l’Ispettorato...
Consiglio Comunale Cosenza
Area Urbana

Cosenza, via libera al DUP: fondi per la messa in sicurezza...

COSENZA - Oltre al botta e risposta tra il Consigliere Spataro e il Sindaco di Cosenza Caruso sulla questione degli immobili dati in concessione,...
Spataro Caruso
Area Urbana

Spataro interroga il Comune su immobili e concessioni e diventa uno...

COSENZA - Volano stracci in consiglio Comunale, con il consigliere d'opposizione Michelangelo Spataro che ha accusato duramente il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Tutto...
Unical Rettore Leone
Università

Unical, venerdì l’inaugurazione del 54esimo anno accademico. Lectio magistralis di Orazio...

RENDE - Tutto pronto per l’inaugurazione del 54esimo anno accademico dell’Università della Calabria. La cerimonia si terrà venerdì 12 settembre alle ore 10:30 presso...
Calabria

Mimmo Lucano, arriva stop alla candidatura alle regionali ma lui resiste:...

COSENZA - La mannaia della Legge Severino blocca la candidatura di Mimmo Lucano alle regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. I tribunali...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA