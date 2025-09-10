È morto il piccolo Francesco: il bimbo di 3 anni e mezzo travolto da una trave nel Parco urbano di Vibo

- Advertisement -

ROMA – È morto questa mattina il piccolo Francesco, il bambino di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel Parco urbano di Vibo Valentia, dove una trave di legno lo aveva colpito provocandogli gravissime lesioni al fegato. Il piccolo era stato subito soccorso e trasferito all’ospedale “Jazzolino” di Vibo con una vasta emorragia interna.

Il ricovero allo Jazzolino

I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico riuscendo a tamponare la situazione, ma le sue condizioni erano apparse critiche sin dal primo momento. Vista la gravità, era stato disposto il trasferimento d’urgenza al Bambino Gesù di Roma a bordo di un aereo militare.

Il trasferimento a Roma

Nella Capitale Francesco era stato sottoposto a un secondo intervento chirurgico e successivamente ricoverato in terapia intensiva. In un primo momento il quadro clinico sembrava dare qualche segnale di miglioramento, ma nelle ultime ore le condizioni si sono aggravate fino al decesso, avvenuto questa mattina. Intanto la Procura di Vibo ha già avviato un’inchiesta sull’accaduto e nominato come perito l’ingegnere Giuseppe Venanzio, incaricato di redigere una relazione per accertare eventuali responsabilità penali.

Parco sotto sequestro

A seguito dell’accaduto, il Comune di Vibo Valentia aveva immediatamente disposto la chiusura dell’area verde per permettere i dovuti accertamenti tecnici. La Polizia aveva invece sotto sequestro l’intera struttura, e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti. Le indagini puntano a stabilire se la ditta incaricata della realizzazione del percorso a ostacoli abbia rispettato le norme di sicurezza, se i collaudi siano stati effettuati correttamente e se ci siano state negligenze da parte dei tecnici comunali o dei responsabili dell’impresa. È probabile che nelle prossime ore vengano sentiti in Procura sia i funzionari pubblici coinvolti, sia i rappresentanti della ditta appaltatrice.