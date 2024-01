È il giorno dei funerali dei 4 giovani morti sulla 106: l’ultimo straziante saluto

SAN LUCA- Il giorno del dolore. Si terranno oggi i funerali dei quattro giovani di San Luca che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nel giorno dell’Epifania lungo la statale 106 nel Catanzarese. Oggi l’ultimo saluto ad Antonella Romeo (21 anni), Teresa Giorgi (34 anni), Elisa Pelle (24 anni), Domenico Romeo (27 anni).

È lutto cittadino a San Luca nel giorno dei funerali dei quattro giovani. Il sindaco Bruno Bartolo ha disposto, in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre e dalle ore 09.00 e fino alle ore 16.00, «l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici; la chiusura degli Uffici pubblici presenti sul territorio comunale; l’abbassamento delle serrande dalle ore 09.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale; la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente programmata; la sospensione di ogni attività ludica e ricreativa, di ogni manifestazione sportiva eventualmente programmata e di ogni comportamento che contrasti con il sentimento di cordoglio».

L’autopsia

Lo scorso 10 gennaio è stata effettuata l’autopsia sui corpo delle vittime Domenico e Antonella Romeo, di 27 e 18 anni, Teresa Giorgi, di 34, ed Elisa Pelle, di 24. Secondo quanto è emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Soverato, la vettura (una Fiat “Panda”) a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime stava procedendo in direzione sud, mentre l’altra automobile coinvolta nello scontro (una Fiat “Idea”) viaggiava verso nord.

Leonardo Caligiuri, Presidente dell’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, insieme a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, hanno disposto la chiusura di ogni pubblicazione del Gruppo “Basta Vittime Sulla S.S.106” e della pagina Facebook “Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” dalle ore 11:00 fino alle ore 21:00 di oggi 12 gennaio 2024 in segno di lutto e di rispetto nei confronti della Famiglie Giorgi, Pelle e Romeo e dell’intera comunità di San Luca.