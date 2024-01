È calabrese il miglior gelato al cioccolato d’Italia. Al sottozero del maestro Enzo Pennestrì

REGGIO CLABRIA – Da oggi chi vorrà gustare il miglior gelato al cioccolato d’Italia, potrà farlo in riva allo Stretto di Sicilia, osservando il fenomeno della Fata Morgana o passeggiando su uno dei lungomare più celebri d’Italia. Sì, perché lo si potrà trovare solo da Enzo Pennestri, presso la sua Cremeria Sottozero. Lo ha decretato il Gambero Rosso durante il Sigep di Rimini, il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè che si concluderà domani, 24 gennaio 2024.

Il miglior gelato al cioccolato

Nell’ambito della presentazione dall’ottava edizione della Guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, alla Cremeria Sottozero di Enzo Pennestrì è stato assegnato uno dei Premi Speciali – Il Miglior Gelato al Cioccolato, appunto – che ha come sponsor VALHRONA. Gambero Rosso ha voluto premiare coloro che, dopo un’attenta ricerca che riguarda le ultime tendenze alimentari e le materie prime di qualità, hanno voluto sperimentare nei sapori, senza perdere d’occhio la crescente attenzione alla sostenibilità con un grande protagonista: il gusto.

“Ho iniziato a pensare al mio gelato al cioccolato durante il lockdown. Abbiamo tutti avuto molto tempo da dedicare alle nostre passioni, così è stato anche per me. Ho approfondito, studiato e mi sono reso conto che non si finisce mai di imparare: il mondo del cioccolato è straordinario, affascinante, sorprendente”, ha dichiarato il Maestro Enzo Pennestrì ricevendo il premio. Un ringraziamento particolare, Pennestrì, ha voluto rivolgerlo non solo al Gambero Rosso per averlo scelto, ma soprattutto ai clienti che continuano a prediligere qualità e tradizione di uno dei più importanti punti di riferimento della gelateria e pasticceria reggina e calabrese.