Dulbecco: concorso per tre dirigenti medici in chirurgia pediatrica, prenderanno servizio il 1° maggio

CATANZARO – È stato espletato lo scorso 2 aprile il concorso pubblico per l’assunzione di tre dirigenti medici in chirurgia pediatrica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. Si tratta di un passo concreto e strategico verso il potenziamento della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica, presidio fondamentale per la cura e l’assistenza dei piccoli pazienti calabresi.

L’assunzione dei nuovi professionisti – che prenderanno servizio a partire dal 1° maggio 2025 – rientra in un più ampio progetto di sviluppo fortemente promosso dalla Direzione Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”, guidata dalla dottoressa Simona Carbone. Elemento cardine di questa visione è la recente convenzione con l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, uno dei centri pediatrici di eccellenza a livello internazionale.

Tale accordo, esclusivamente riferito all’ambito della chirurgia pediatrica, è finalizzato a rafforzare la qualità dell’assistenza e della formazione professionale, attraverso: lo sviluppo di programmi formativi condivisi; la promozione della mobilità e dello scambio di personale medico e sanitario; la creazione di percorsi di aggiornamento continuo; l’elaborazione di progetti di ricerca congiunti e protocolli assistenziali innovativi.

“Stiamo lavorando con determinazione – ha dichiarato la dottoressa Carbone – per rendere operativo il protocollo nel più breve tempo possibile. Il nostro obiettivo è garantire interventi di chirurgia pediatrica altamente qualificati, valorizzando le competenze interne e attivando sinergie virtuose con strutture di eccellenza come il Gaslini. Questa convenzione si inserisce in un più ampio impegno sull’area pediatrica, già al centro dell’attenzione regionale anche attraverso la collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù: i due accordi operano su ambiti distinti e complementari”.

Il dottor Giuseppe Stranieri, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica, sottolinea l’importanza di questo investimento: “È un segnale chiaro di attenzione verso la sanità pediatrica regionale. Vogliamo offrire ai bambini calabresi servizi all’altezza dei migliori standard nazionali, riducendo la necessità di cure fuori regione e rafforzando la fiducia dei cittadini nel nostro sistema sanitario”.