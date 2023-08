Due scosse di terremoto in Calabria. Una in mare nel reggino, l’altra a Frascineto nel cosentino

COSENZA – Due scosse di terremoto si sono verificate questa notte in Calabria. Come riportano i dati dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la prima scossa ha avuto magnitudo 3.1 ed è stata registrata nel mar Jonio a largo di Bracaleone nel reggino. La scossa è avvenuta ad una profondità di 37 chilometri. La seconda scossa ha avuto magnitudo di 2.1 ed è avvenuta in provincia di Cosenza nella zona del Pollino a una profondità di 8 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a Frascineto

