Due scosse di terremoto in Calabria. La più forte di magnitudo 3.4

CROTONE – Due scosse di terremoto in Calabria si sono verificate nel giro di pochi minuti. La più forte ha avuto magnitudo 3.4, l’altra invece magnitudo 3.0.

Due scosse di terremoto: epicentro a Crotone

I due eventi tellurici sono stati registrati questo pomeriggio dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il primo terremoto (magnitudo 3.0) è avvenuto alle ore 16:29, il secondo invece alle ore 16:35 con magnitudo 3.4. Entrambe le scosse di terremoto hanno avuto come epicentro la città di Crotone. In particolare tra la città pitagorica e i comuni di Isola di Capo Rizzuto, Cutro e Scandale.

Le due scosse di terremoto sono state distintamente avvertite dalla popolazione anche in alcuni comuni della provincia di Catanzaro e sono avvenute ad una profondità di 25 e 30 km. In precedenza, alle 15:17 era stata registrata un ulteriore lieve scossa di magnitudo 2.4 con epicentro a 6 km NE di Isola di Capo Rizzuto. Al momento non si registrano danni a cose o persone.