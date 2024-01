Due nuove basi Ryanair in Italia, una a Reggio Calabria. Atteso in Italia il CEO Michael O’ Leary

ROMA – Ryanair fa rotta verso l’Italia e aprirà due nuove basi, una a Trieste e una nella nostra regione puntando tutto su Reggio Calabria. E’ quanto si apprende in vista di un prossimo viaggio in Italia dell’amministratore delegato Michael O’ Leary programmato tra due giorni. Interpellato sull’argomento, a margine di un incontro a Milano, il manager non rilascia anticipazioni e non commenta.

Nel nostro paese la compagnia low cost ha trasportato 60 milioni di passeggeri, confermandosi primo vettore nazionale, con ampie prospettive per tutto il 2024 dove è prevista una crescita del 10%, aprendo così alle altre due basi che si aggiungeranno alle 17 esistenti. Con 22 mila dipendenti di cui 3mila nuovi assunti lo scorso anno, la low cost si conferma prima compagnia europea e la seconda a livello mondiale per numero di passeggeri dopo l’americana Southwest Airlines.

Ogni giorno Ryanair effettua 3.600 voli in partenza da 230 aeroporti e 93 basi sparse sul territorio europeo, facendo volare 550.000 passeggeri su 575 aerei, un quinto dei voli a corto raggio del Continente.