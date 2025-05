Due negozi distrutti dalle fiamme a poche ore di distanza: si indaga su due atti intimidatori

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Proseguono le indagini dei carabinieri di Lamezia Terme dopo gli incendi di ieri che hanno interessato due esercizi commerciali della città: un laboratorio di pasticceria in piazza Fiorentino e una parrucchiera in piazza Diaz. Secondo quanto appreso, al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi del dolo e quindi di due attentati intimidatori ai danni dei proprietari dei locali.

Un lavoro intenso e minuzioso quello portato avanti dai militari dell’Arma della Compagnia lametina guidati dal capitano Augusto Petrocchi che non lasciano nulla di intentato. In queste ore si stanno esaminando i video di alcune telecamere presenti nelle zone e sentiti anche i proprietari dei due locali. Le fiamme sono divampate nella notte in due distinti negozi della città calabrese. Nel primo caso, il fuoco, verso le 2.30, ha coinvolto il laboratorio di pasticceria e successivamente, alle ore 3.20, un’altra squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta nuovamente per fermare l’incendio della parrucchieria.