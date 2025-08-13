HomeCalabria

Due malori in mare: turista 66enne muore mentre è in acqua, una donna salvata

Due distinti episodi, con un tragico decesso a Pizzo e un salvataggio a Vibo Marina, hanno scosso la tranquilla cornice estiva delle spiaggie vibonesi

S.M.
Stima lettura: 1 minuti
VIBO MARINA (VV) – La tranquilla cornice estiva delle spiagge vibonesi è stata scossa da due distinti episodi che hanno mobilitato forze dell’ordine e sanitari. A Pizzo, un turista di 66 anni, originario di Francavilla Angitola ma residente a Milano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre era in acqua. Alcune persone si sono accorte delle difficoltà dell’uomo ed hanno dato l’allarme. Sul posto erano presenti tre infermieri e un medico del 118 che hanno tentato invano di rianimare il sessantaseienne che però è deceduto. Sono intervenuti anche la Guardia costiera e i carabinieri di Pizzo.  L’uomo, che era solo e senza documenti, è stato identificato attraverso le ultime chiamate sul telefono. I militari sono riusciti a rintracciare i familiari e informarli dell’accaduto. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Vibo Valentia.

A Vibo Marina, invece, una donna ha avvertito un malore mentre si trovava in mare. Fortunatamente, due infermieri fuori servizio presenti in spiaggia sono intervenuti immediatamente, riuscendo a portarla a riva e a prestarle i primi soccorsi. Sul posto anche l’elisoccorso e un’ambulanza da Tropea che ha provveduto a trasportare la paziente nell’ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni e non è in pericolo di vita.

-->
