Due incendi in una settimana, azienda agricola completamente distrutta dalla fiamme

SCANDALE (KR) – Un’intera azienda agricola, nel Crotonese, è stata completamente distrutta nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, a seguito di un vasto incendio che ha coinvolto il territorio di Crotone e Scandale. La denuncia arriva direttamente dal proprietario dell’azienda, l’imprenditore agricolo Salvatore Rota, che ha affidato il suo sfogo ai social denunciando l’accaduto.

“A meno di una settimana dal primo incendio, ecco il secondo, che ha definitivamente finito di distruggere il resto dell’azienda. – scrive Rota dal suo profilo Facebook – Questa volta sono riusciti a distruggere tutto, anche l’uliveto, che con tanti sacrifici, eravamo riusciti a salvare dal primo”. Diversi gli ettari di uliveto del tutto bruciati insieme ad un intero bosco di eucalipti, travolti completamente dalle fiamme che si sono diffuse con estrema rapidità per via del forte vento di tramontana che da giorni sta interessando la zona. Motivo questo che ha reso vano l’intervento dei soccorsi dotati anche di canadair.

Azienda agricola in fiamma, matrice dolosa?

Le parole dell’imprentore a capo della nota azienda “Olio La Valle” lasciano intendere che l’incendio potrebbe avere una matrice dolosa. “Fare impresa è difficile, serve valorizzare il territorio? questo territorio? Serve investire? serve promuovere i nostri prodotti? – continua Rota su Facebook – Si! serve per combattere questi vili, omuncoli che si nascondono dietro una fiammella, serve per percorrere una strada opposta alla loro; noi siamo su questa strada e ci resteremo”.

Non si arrende Rota e come aveva già detto a seguito del primo incendio continuerà a lavorare sodo per ricominciare. “Ci rialzeremo come sempre, continuando a combattere chi devasta e distrugge i sacrifici di una vita” aveva scritto sempre su Facebook meno di una settimana fa.

Diversi i messaggi di sostegno e incoraggiamento arrivati per l’imprenditore sui social. Lo invitano a non mollare e a non abbassare la guardia. Allo stesso modo, sono diverse le persone, che sottolineano che episodi del genere, facendo riferimento agli incendi che dilaniano la regione nel periodo estivo “succedono ancora solo in Calabria”.