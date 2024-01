Due giovani investiti da un treno mentre camminavano lungo i binari

ROCCELLA IONICA (RC) – Due ragazzi di nazionalità ucraina, entrambi minorenni sono stati investiti da un treno regionale e sono rimasti feriti in modo non grave. L’incidente è avvenuto tra le stazioni di Marina di Gioiosa Ionica e Roccella Ionica, mentre i due giovani stavano camminando lungo la linea ferrata. Accortisi in tempo dell’arrivo del convoglio, si sono allontanati ma non hanno potuto evitare di essere investiti, sia pure di striscio, dal treno. Entrambi hanno riportato lesioni lievi.

Uno, in particolare, ha subito alcune fratture agli arti inferiori, mentre l’altro ha riportato soltanto qualche contusione. I due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati entrambi nell’ospedale di Locri. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, si sono recati anche i carabinieri di Roccella Ionica. A causa dell’incidente il traffico lungo la tratta ferroviaria ionica è rimasto bloccato per circa un’ora e mezza.