“Due famiglie, un funerale”. In Calabria il set di un nuovo film con Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi

VIBO VALENTIA – Si muore dal ridere! …è il tormentone della nuova produzione della Marvaso Films Production la commedia “Due famiglie, un funerale” con l’amatissima coppia di attori comici Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi, con l’esplosiva verve di Isabelle Adriani e l’humor quasi mittleuropeo di Anita Kraos, protagonisti di una vicenda familiare che si consuma tra l’agenzia di pompe funebri di famiglia e imperdibili scenari dalla comicità esilarante, con la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato e Fioretta Mari. Una scelta produttiva importante, quella della Marvaso Films Production, che affida alla regia di Mark Melville, con la regia di seconda unità di Angelica Artemisia Pedatella, una sceneggiatura dove azione, humor e continui colpi di scena si alternano tra i paesaggi mozzafiato della Costa degli Dèi in Calabria. Tropea, Pizzo Calabro, Ricadi e Parghelìa sono il set di un film sicuramente complesso e coraggioso, con una produzione completamente indipendente.

«Noi crediamo in questo progetto – spiega il produttore Domenico Marvaso – e stiamo lavorando con il criterio della qualità. Intendiamo raggiungere un pubblico vasto, divertirlo ma mostrare anche la bellezza di una regione che è assolutamente cosmopolita. Si dice che a Tropea, per tradizione, nessuno è straniero, questo credo possa essere il motto dell’intera Calabria, con la sua capacità di offrire scenari e location di altissimo livello, come racconta il film». Diverse sono le voci attoriali che si intrecciano e contribuiscono a offrire una comicità dove all’esplosività delle battute della coppia Mattioli-Salvi si uniscono l’eleganza delle presenze femminili e tocchi di classe di grande prestanza attoriale come i nomi del cast confermano. Presenza d’eccezione: Raffaella Fico è la dark lady di questa commedia, un personaggio disegnato per esaltare una sua particolare attitudine recitativa che esplode tra sensualità e una malvagità alla Crudelia Demon. Importante anche il cast degli attori giovani Giuseppe Marvaso, Francesco Migliorati, Giorgia Fiori, Arianna Aloi, che interpretano i figli un po’ sopra le righe dei quattro protagonisti, una generazione che con la sua capacità di colorare tutto è in realtà alla continua ricerca di un dialogo con il mondo degli adulti e di tutti i loro disordini esistenziali. Rappresentano quelli “strani” che poi sono più normali dei loro genitori. Cifra del film è far ridere con la normalità… e con la morte. Intrigano le relazioni pericolose tra i due protagonisti maschili e il resto del cast: scintille con l’attore Costantino Comito che rappresenta l’altra faccia del “male”.

In una commedia sui funerali non si poteva non parlare di tutto quello che si nasconde dietro la scomparsa del “caro estinto” e con un tocco di leggerezza, ma con l’intenzione di non essere mai superficiali, anche questo aspetto è toccato con grazia, uno degli obiettivi della sceneggiatura scritta da Marco Cassini, Domenico Helenio Marvaso e Salvatore Romano. Importante la presenza e il sostegno delle amministrazioni locali di Tropea, di Pizzo Calabro, di Ricadi e di Parghelia, nonché il supporto degli sponsor che hanno partecipato all’operazione. Tra questi, la firma immancabile di un gigante del suo settore: TAFFO FUNERAL SERVICES, un marchio che in Italia è diventato scuola di marketing… con la collaborazione di Kikko, il pappagallo! L’amore per gli animali di cui Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi, papà del “vero” Kikko, sono simbolo e testimonial si sposa al gusto per la comicità che ha reso Taffo un marchio d’eccellenza in Italia, creando momenti unici che stanno infiammando in queste prime settimane di set le zone interessate.

Fondamentale la presenza degli sponsor: COLLECTION, testata di lusso e liflestyle, MDS MEDIA, agenzia di comunicazione e marketing sempre attenta ai progetti di impatto; CORRIDI Arredamenti, eccellenza nel design italiano per interni; WEUNIT, leader nella mediazione creditizia; BIOTCHENO S.r.l., innovativa azienda nella cosmetica. Numerose le comparse locali che stanno partecipando, in uno sforzo collettivo di narrazione e promozione della Calabria senza, per una volta tanto, parlare solo dei calabresi o raccontare storie locali o, peggio ancora, usare la bellezza della Calabria lasciandola in realtà velata.