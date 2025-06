Due campi di padel abusivi e chiusura di una terrazza in un B&B. Tre persone denunciate

- Advertisement -

SERRA SAN BRUNO (VV) – I carabinieri di Serra San Bruno, in un servizio mirato a contrastare gli illeciti urbanistici, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, tutte residenti nel territorio comunale. Due persone, un 43enne e un 39enne, all’interno di un fondo agricolo di una località rurale, avevano realizzato due campi da padel in totale assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.

In un distinto accertamento, anche un 50enne è stato denunciato per aver chiuso la terrazza del proprio bed and breakfast su corso Umberto, aumentando la volumetria dell’immobile senza le prescritte autorizzazioni urbanistiche. Entrambi i manufatti sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte dei militari, come misura a tutela del rispetto della normativa edilizia vigente. Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, diretta da Camillo Falvo che coordina le indagini.