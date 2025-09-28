HomeCalabria

Due autocarri distrutti e danni a un terzo mezzo: incendio in un deposito comunale. Indaga la Polizia

Due autocarri distrutti e un terzo danneggiato in un deposito comunale: il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco evita ulteriori danni. Sulle cause dell'incendio indaga la polizia di Stato

M.G.
REGGIO CALABRIA – Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria: alle 02:56 sono intervenuti in via Ravagnese Superiore per domare un incendio che ha coinvolto tre autocarri parcheggiati in un’area destinata a deposito mezzi e attrezzature, di proprietà del Comune e della ditta Castore SRL.

Incendio divampato nel piazzale

Due dei veicoli sono andati completamente distrutti, mentre un terzo ha riportato danni da irraggiamento. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state circoscritte e non si sono propagate agli altri mezzi presenti sul piazzale. Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori conseguenze per i residenti o per il personale intervenuto.

Indaga la polizia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, il personale della scientifica e la Polizia Locale, per tutti gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

