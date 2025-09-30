Due arresti per violenza domestica: uno aggredisce la moglie con un forchettone, l’altro le lancia una sedia

- Advertisement -

CATANZARO – Due episodi di violenza domestica distinti che riportano al centro dell’attenzione la gravità del fenomeno e la necessità di proteggere le vittime e i minori. Il primo caso arriva da Cropani, nel Catanzarese mentre l’altro a Belvedere Spinello, in provincia di Crotone dove due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Vicini sentono le grida e chiamano i carabinieri

A Cropani, i fatti risalgono alla sera del 17 settembre quando i militari sono intervenuti d’urgenza dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini, allarmati dalle grida provenienti da un’abitazione. All’arrivo dei militari, la moglie dell’aggressore si trovava in stato di forte agitazione ed è stata subito affidata alle cure mediche. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri il 35enne, accecato dalla gelosia, avrebbe bloccato la donna sul divano colpendola con pugni, schiaffi e minacciandola con un forchettone, davanti ai figli minori.

L’episodio, grave di per sé, sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie di violenze e vessazioni familiari, ricostruite dai Carabinieri. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Catanzaro. Il giudice ha successivamente disposto per lui l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico, misura che rientra nel quadro delle tutele previste dal Codice Rosso.

A Belvedere Spinello: 34enne arrestato dopo l’intervento della figlia

L’altro caso di maltrattamenti in famiglia è stato registrato a Belvedere Spinello, in provincia di Crotone. Questa volta, a chiedere aiuto è stata una bambina, figlia della donna aggredita, che ha contattato i Carabinieri dopo aver assistito a una scena terribile: il padre che lanciava una sedia contro la madre. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di evitare ulteriori conseguenze e i carabinieri hanno arrestato il 34enne. Dalle prime indagini sono emersi precedenti episodi di violenza, confermati dalle testimonianze della vittima e della figlia. Anche in questo caso, l’uomo è stato condotto in carcere, presso la Casa Circondariale di Crotone.