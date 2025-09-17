HomeCalabria

Due arresti per coltivazione di marijuana, scoperte 162 piante di cannabis

L'operazione dei carabinieri forestali di Roccella Ionica, Brancaleone e Locri. Due soggetti arrestati in flagranza di reato per coltivazione di cannabis sativa, con finalità di spaccio

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROCCELLA JONICA (RC) – Nell’ambito dei controlli del territorio in un terreno demaniale nel territorio di Roccella Jonica i carabinieri hanno scoperto una piantagione di cannabis, disposta su più terrazzamenti e costantemente irrigata con un elaborato sistema a goccia con rilascio graduale dell’acqua. La coltivazione era in una zona impervia e difficilmente raggiungibile ed è stata oggetto di costante monitoraggio con l’impiego di impianti di ripresa e servizi mirati di pattugliamento.

Nel corso di tali attività, i militari hanno verificato la presenza di due soggetti, all’interno del sito, intenti a tagliare i germogli più maturi riponendoli poi in grandi sacchi neri.

L’intervento immediato ha consentito l’arresto in flagranza di reato e il sequestro di 162 piante di cannabis sativa a livello di maturazione, oltre che di una bilancia meccanica e attrezzature per la potatura. Bruciate sul posto 95 piante mentre le restanti, intere e cimali, sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il narcotest ha dato esito positivo indicativo della presenza di principio attivo THC della marijuana o dei cannabinoidi in generale. La piantagione sequestrata comprendeva piante di marijuana ormai mature pronte per essere raccolte e destinate ad alimentare il mercato illegale degli stupefacenti. Il Tribunale di Locri, come da richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto operato dai Militari ed applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi i soggetti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Francesco Costabile e sua madre, Daniela Iannelli

Da Cosenza a “Io Canto Family”: Francesco e mamma Daniela, talento e amore sul...

Area Urbana
COSENZA - La nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che unisce talento vocale...
ciclovia calabria

“Ciclovia della Salute”, tre giornate per pedalare tra natura e prevenzione

Calabria
CATANZARO - Pedalare, conoscere, prevenire: sono le parole chiave della prima edizione della “Ciclovia della Salute”, in programma dal 19 al 21 settembre lungo...
Conte_Tridico_Occhiuto.

Conte torna in Calabria: «Le dimissioni di Occhiuto? Un gesto di grande arroganza»

Calabria
VIBO VALENTIA - "Ho trovato un gesto di grande arroganza quello di Roberto Occhiuto di dimettersi per costringere l'intera regione ad andare al voto...
cani-randagi-cosenza

Randagismo, parte il piano in Calabria: 30 nuovi canili e 3 ospedali veterinari, uno...

Area Urbana
CATANZARO – "Governare il randagismo. In questi anni la Regione Calabria si è finalmente dotata di uno strumento organico e strutturato per contrastare un...
omicidio-vicenza_coniugi

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino Umberto Pietrolungo

Provincia
VICENZA - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37362Area Urbana22467Provincia19906Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Francesco Costabile e sua madre, Daniela Iannelli
Area Urbana

Da Cosenza a “Io Canto Family”: Francesco e mamma Daniela, talento...

COSENZA - La nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che unisce talento vocale...
ciclovia calabria
Calabria

“Ciclovia della Salute”, tre giornate per pedalare tra natura e prevenzione

CATANZARO - Pedalare, conoscere, prevenire: sono le parole chiave della prima edizione della “Ciclovia della Salute”, in programma dal 19 al 21 settembre lungo...
piante marijuana carab crotone
Calabria

Operazione antidroga: sequestrate piante di cannabis e marijuana. Denunciato un 48enne

CACCURI (KR) - I carabinieri hanno svolto ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’attività...
tasse piccole imprese presidente cia calabria
Italia

È Reggio la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole...

COSENZA - È Reggio Calabria la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese (54.4%), mentre Catanzaro si rivela, con due punti in...
miss italia 2025 katia buchicchio
Italia

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio: la corona va per la...

PORTO SAN GIORGIO – La più bella d’Italia è Katia Buchicchio, 18 anni, lucana di Anzi, in provincia di Potenza. Con la sua grazia...
nuovi tecnici vigili fuoco cosenza
Area Urbana

Nuovi arrivi al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza: due...

COSENZA – Al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza arrivano due nuovi professionisti: Francesco De Luca e Francesco Grimaldi, Funzionari Tecnici Ispettori Antincendio,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA