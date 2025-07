Droga, munizioni e oggetti pericolosi in casa con i figli minori. Un arresto

SAN FERDINANDO (RC) – Un blitz rapido e mirato ha portato all’arresto di un uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illecito di munizioni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di San Ferdinando, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Vibo Valentia.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, già suddivise in dosi e pronte per lo smercio. Lo stupefacente era nascosto tra mobili e ripostigli, in luoghi facilmente accessibili, anche in ambienti frequentati quotidianamente dai figli minori dell’arrestato. Insieme alla droga sono stati sequestrati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una macchina conta-banconote e un manganello telescopico.

Il ritrovamento di munizioni per armi da fuoco, detenute senza alcuna autorizzazione, ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. A destare particolare preoccupazione è stato proprio il contesto familiare: la presenza dei minori in un ambiente contaminato da sostanze stupefacenti e potenzialmente letale, ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza e il benessere psicofisico dei bambini. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti tecnici.