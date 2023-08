Droga e aggressioni, controlli alla movida sul litorale jonico

SOVERATO (CZ) – A Davoli un 41enne del posto è stato arrestato per essersi reso responsabile del reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo ha aggredito strattonando e spingendo i militari intervenuti per dirimere una lite in atto tra lo stesso ed un altro familiare per ragioni connesse alla suddivisione dei beni. Sempre a Davoli è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 33enne del posto il quale, non accettando la fine della relazione sentimentale, si è reso responsabile di reiterate condotte persecutorie nei confronti della sua ex fidanzata.

A Santa Caterina dello Ionio un 75enne e un 20enne del posto sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Catanzaro per aver aggredito con un bastone un 66enne, loro vicino di casa, cagionandogli delle lesioni gravi.

Ancora a Satriano due giovani della provincia di Lecco e Como sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 48 grammi di hashish pronti per la vendita. Sempre a Satriano, un 22enne di Cinisello Balsamo (MI) è stato arrestato a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e posto ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

Infine a Soverato un 76enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché a seguito di controllo è stato trovato in possesso di 54 cartucce calibro 7,65 non dichiarate.