Droga, criminalità, codice della strada e immigrazione clandestina: controlli a tappeto della Polizia

CUTRO (KR)- Su disposizione di Renato Panvino, questore di Crotone, ha preso il via un capillare piano di controllo dalla Polizia di Stato del territorio di Cutro e delle frazione di Steccato e San Leonardo per garantire sicurezza e legalità a tutta la cittadinanza. Sono stati sottoposti a controllo, effettuati con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, della Squadra Mobile, Anticrimine, D.I.G.O.S., Polizia Scientifica, Polizia Stradale, Polizia Postale e dal team cinofilo della Questura di Vibo Valentia, 247 persone di cui 5 cittadini extracomunitari e 16 persone sottoposte a detenzione domiciliare, in particolare a carico di soggetti con precedenti penali.

Sono stati anche effettuati 9 posti di blocco ed elevate 8 sanzioni al Codice della Strada a seguito di anomalie sui fogli tachigrafici, mancanza di assicurazione, mancata revisione, eccesso di velocità per mezzi pesanti e sovraccarico superiore al 30% di un autocarro, poi sequestrato. I controlli hanno riguardato 7 esercizi commerciali, tra cui una gioielleria e un bar: nella prima sono state rilevate irregolarità sulla cubatura e la mancata esposizione dell’autorizzazione del Questore alla vendita. Per il bar è stata riscontrata l’assenza di autorizzazione dell’impianto di videosorveglianza.

Identificati, inoltre, 5 cittadini extracomunitari per verificare la corrispondenza tra la documentazione per il permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione, oltre all’esistenza di un contratto di lavoro. Obiettivo: espellere i soggetti irregolari e potenzialmente pericolosi. Questa attività capillare da parte della polizia, condotta con il massimo impegno da parte di tutte le forze in campo, conferma l’attenzione delle istituzioni per il territorio e la sicurezza dei cittadini. Il Questore ha sottolineato l’importanza della prevenzione come primo strumento per contrastare la criminalità diffusa e tutelare le comunità locali, soprattutto in realtà sensibili come quelle di Cutro e delle sue frazioni. I controlli continueranno nei prossimi giorni e riguarderanno tutta la provincia di Crotone, con l’obiettivo di mantenere alta la soglia di attenzione su legalità e sicurezza pubblica.