Drammatico incidente sulla Statale 106, muore una donna. Centauro in gravi condizioni

REGGIO CALABRIA – Drammatico incidente stradale si è verificato sulla strada statale 106 a Bocale in provincia di Reggio Calabria. Lo scontro è stato tra una moto e un’auto e nell’incidente una donna, Gabriella Laganà, di 76 anni, che era a bordo della sua auto, una Land Rover, ha perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni pare che la vittima si stava immettendo sulla statale quando, per cause da accertare, si è scontrata con la moto. Il centauro, soccorso dai medici del 118, è stato portato in gravi condizioni in rianimazione presso il Gom di Reggio Calabria.

Per estrarre il corpo della donna dall’auto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri, polizia e polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.Al momento la strada è chiusa al traffico.