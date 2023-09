Drammatico incidente, scontro auto-moto: grave bimba di 8 anni e il suo papà

CROTONE – Due feriti, tra cui una bambina di otto anni. È il bilancio di un incidente stradale che si è verificato a Crotone. A scontrarsi, sulla via Giovanni Paolo II, un’auto e una moto sulla quale viaggiavano padre e figlia.

I due sono stati trasportati in ospedale d’urgenza. La piccola, per la quale si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Catanzaro in elisoccorso, sarebbe in gravi condizioni. L’uomo, il padre della piccola, rimasto ferito anche lui gravemente, ha 32 anni. Sul luogo dell’incidente, oltre ai medici del 118, sono giunte le forze dell’ordine. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.