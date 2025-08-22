HomeCalabria

Dramma sulla strada: bimbo di 2 anni travolto e ucciso da un furgoncino

La tragedia a Catanzaro dove il piccolo è deceduto dopo essere stato travolto da un furgoncino non lontano dalla sua abitazione

CATANZARO – Dramma a Catanzaro, nel quartiere Janò, zona a nord del capoluogo. Un bambino di appena due anni è morto, non lontano dalla sua abitazione, travolto da un furgoncino che stava effettuando una manovra. Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i sanitari del 118 ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Gli agenti delle volanti della Questura di Catanzaro e i carabinieri si sono recati sul posto per avviare gli accertamenti necessari e ricostruire con precisione la dinamica del tragico incidente che ha sconvolto un’intera comunità.

Secondo una prima ricostruzione l’autista avrebbe investito il piccolo durante una manovra forse in retromarcia e non si sarebbe nemmeno reso conto di quanto accaduto. Successivamente, rintracciato e raggiunto dagli agenti della Questura, appresa la terribile notizia ha avuto un malore ed è stato soccorso. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo e sul posto è arrivato anche il magistrato di turno.

++ In aggiornamento ++

