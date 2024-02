LAMEZIA TERME (CZ)- Avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il guardrail e perdendo la vita, mentre altre persone, tutte componente di un nucleo familiare, sono rimaste ferite in modo grave. È il bilancio tragico incidente mortale avvenuto intorno alle 12 di oggi sulla rampa d’accesso dell’autostrada A2 a Lamezia Terme in direzione Salerno La vettura coinvolta una Citroen Pallas, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro lo spartitraffico.

Morto il conducente, gravemente ferite tre persone

A bordo della vettura un nucleo familiare di 4 persone. A perdere la vita il conducente, mente i tre passeggeri, feriti in modo grave, sono stati estratti dalle lamiere da due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme, ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con elisoccorso ed ambulanze.

L’Anas ha provvisoriamente chiuso la rampa di accesso dello svincolo di Lamezia e i veicoli che procedono in direzione nord vengono deviati lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ con rientro in A2 presso lo svincolo di Falerna. Sul posto anche la Polizia Stradale e 2 squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco.