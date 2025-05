Dramma nei campi, perde il controllo del trattore e precipita per 5 metri: morto sul colpo

- Advertisement -

RICADI (VV) – Dramma nei campi a Ricadi, nel Vibonese. Alle ore 15:50 circa, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, è intervenuto in località Orsigliadi, a seguito di un incidente che ha coinvolto un trattore agricolo. Per cause in corso di accertamento, il conducente del mezzo ha perso il controllo del trattore che è uscito fuori dalla carreggiata, finendo in un terreno sottostante per circa 5 metri. Il conducente, rimasto schiacciato sotto il mezzo, è stato rinvenuto privo di segni vitali.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato, nonché per il recupero della salma, effettuato previa autorizzazione del magistrato di turno.