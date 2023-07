Dramma in Calabria, si allontana per raccogliere origano: trovato senza vita in aperta campagna

FILOGASO (VV) – Dramma in Calabria, ritrovato senza vita Francesco Capistrano, l’anziano di cui si erano perse le tracce sabato scorso. L’uomo, 86 anni di Filogaso, si era allontanato da casa per andare nel bosco in cerca di origano.

I familiari non vedendolo rincasare, nel pomeriggio avevano lanciato l’allarme. Subito si sono mobilitati i soccorsi: i carabinieri della stazione di Maierato. Solo la sera il triste epilogo quando in aperta campagna è stato trovato il cadavere dell’anziano, probabilmente colpito da un malore.