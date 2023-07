Dramma in Calabria, finisce con la moto contro un muro: muore ragazzino di 15 anni

CROTONE – Tragico incidente questa notte a Crotone. Muore un ragazzo di 15 anni alla guida di una moto, per cause in corso di accertamento, pare si sia schiantato finendo drammaticamente contro un muro.

L’incidente è successo a Papanice, in via Calabria. Inutile il tentativo dell’elisoccorso di trasportare il 15enne all’ospedale. Le ferite erano così gravi che il giovane non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118 anche la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.