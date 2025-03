Dramma in Calabria, 64enne muore schiacciato dal cancello della propria abitazione

- Advertisement -

CATANZARO – Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Catanzaro dove un 64enne è morto schiacciato dal cancello della propria abitazione in via Barlaam da Seminara. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco per liberare il corpo dell’uomo mentre la polizia scientifica ha avviato le indagini per accertare cosa abbia provocato la caduta del pesante cancello sul 64enne e si attende il magistrato di turno. Non è chiaro al momento se l’uomo stesse effettuando dei lavori al cancello dell’abitazione che si trova in una proprietà privata o semplicemente volesse aprirlo.