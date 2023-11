Dramma familiare in Calabria. Giovane 23enne uccide il padre a coltellate

BOTRICELLO (CZ) – Tragedia familiare a Botricello nel catanzarese. Un giovane di 23 anni, affetto da problemi psichici, ha ucciso il padre, Francesco Cosco muratore di circa 52 anni, colpendolo mortalmente con un coltello. Il dramma si è consumato in pochi minuti nella tarda mattinata di oggi. Nell’abitazione di famiglia sono intervenuti i carabinieri di Sellia Marina e della stazione di Botricello, che hanno transennato la strada dove si trova il palazzo e avviato le indagini, mentre sul posto sono giunti i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso.

Ma l‘intervento dei medici si è rilevato purtroppo inutile perché l’uomo, trovato riverso sulle scale d’ingresso, era già deceduto. Da quanto appresso sembra che al momento dell’omicidio padre e figlio si trovassero soli in casa. Il primo ad arrivare nell’abitazione sarebbe stato il medico di famiglia allertato da un congiunto. La notizia ha scosso l’intera comunità di Botricello dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. Dolore per la tragedia avvenuta nelle parole del sindaco di Botricello Saverio Puccio: «siamo profondamente scossi per una tragedia che non avremmo mai potuto immaginare – ha dichiarato il sindaco. Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile, considerato che la famiglia Cosco ha sempre seguito il figlio, cercando di accudirlo in ogni modo. Siamo tutti vicini ai congiunti».