Dramma di Marcinelle, Occhiuto: «una tragedia che colpì anche la Calabria»

CATANZARO – “Oggi ricorre il 67° anniversario della tragedia della miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, in cui persero la vita 262 operai, di cui la metà italiani e molti originari della Calabria”. Così in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Marcinelle è uno dei simboli della triste e dolorosa storia dell’emigrazione italiana, in cui anche generazioni di calabresi lasciarono le proprie case e i loro cari per scappare dalla povertà in cerca di un futuro migliore. Ricordiamo – continua il governatore – il dramma di quell’8 agosto 1956, le vittime e i feriti.

Come Istituzioni è nostro compito non consentire che simili disastri possano ripetersi.

Da parte mia e della Giunta che rappresento c’è il massimo impegno per migliorare giorno dopo giorno, il più possibile, le condizioni di sviluppo economico-sociali della nostra Regione, affinché nessuno debba sentirsi più costretto ad abbandonare la sua terra per inseguire una vita dignitosa”.