Dramma all’aeroporto di Reggio, donna muore prima di partire per Roma

REGGIO CALABRIA – La tragedia all’aeroporto “Tito Minniti” nel pomeriggio, a bordo del volo Ita Airways AZ 1156 in partenza per Roma che sarebbe dovuto partire alle 15.15. Una donna avrebbe accusato un malore ed il volo era stato temporaneamente sospeso. Attivati i soccorsi, sono stati fatti arrivare i sanitari del 118 e la polizia aeroportuale. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sotto shock e turbati i passeggeri che erano a bordo. Quanto accaduto e anche le procedure e i rilievi attivati, hanno provocato ritardi nel traffico aereo, anche fino a 4 ore. Il volo annullato è stato riprogrammato dalla compagnia aerea di bandiera e al momento è previsto per le ore 21.15, con destinazione Roma Fiumicino.