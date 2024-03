Dramma a Baltimora, Salvini attaccato replica: «il Ponte sullo Stretto sarà senza pilastri in mare»

ROMA – Il drammatico incidente avvenuto a Baltimora – dove il Francis Scott Key Bridge è crollato dopo che una nave portacontainer si è schiantata contro uno dei piloni ed è affondata – ha suscitato polemiche in Italia per la futura costruzione del Ponte sullo Stretto i cui cantieri per la realizzazione verranno avviati in estate.

“Ma cosa c’entra?? Oltretutto il Ponte degli Italiani non prevede pilastri in mare, quindi episodi drammatici come questo non potranno verificarsi”. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha replicato così a un utente di Instagram, S.G., “progettista architettonico” come si definisce sul proprio profilo, che poco prima aveva commentato il post del vicepremier sulla tragedia di Baltimora scrivendo “io rifarei un pensierino sul ponte di Messina!!!!!!”. Lo scambio sui social è stato rilanciato dalla Lega in un post su X con una grafica in cui il messaggio dell’utente è legato alla scritta “il partito del ‘no'”.