BRANCALEONE (RC) – Ancora una maxi vincita al MilionDay in Calabria. Dopo il milione di euro vinto a Rende a inizio gennaio presso l’Antica tabaccheria di Francesco Tucci in via F. Cilea a Rende. Nell’estrazione dell’ora di pranzo del MillionDAY del 31 gennaio scorso un fortunato giocatore si è portato a casa 1 milione di euro.

MillionDAY: vinti un milione di euro nel reggino

La vincita è stata realizzata nella ricevitoria del bar-pasticceria tabacchi “Rosalia” a Brancaleone in provincia di Reggio Calabria. La giocata vincente è stata effettuata il 31 gennaio da un fortunato cliente grazie ad una giocata plurima. Da quando è nato questo concorso solo 277 giocatori sono riusciti a centrare l’intera combinazione vincente del MillionDay. Per quanto riguarda invece il 2024 quella di Brancaleone è la quarta vincita milionaria dall’inizio dell’anno. Questa l’ultima cinquina vincente è stata 7-12-41-46-53. L’opzione Extra:5-14-33-35-55.

Il MillionDAY

E’ una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare. Il gioco del MillionDAY ha fatto il suo debutto il 7 febbraio 2018. In origine, era possibile compilare e giocare le schedine solo in ricevitoria. Poco dopo, ai giocatori è stata data la possibilità di effettuare le proprie giocate anche online. La prima grande vincita al MillionDAY è avvenuta il 16 febbraio 2018, alla decima estrazione, con la quale il vincitore ha avuto la possibilità di riscuotere un premio di 1.000.000€.